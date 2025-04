Valverde avisa sobre Ibrox: «Será una prueba de fuego por el ambiente»

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Glasgow Miércoles, 9 de abril 2025, 18:56 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

«Bueno, muy bien». Ernesto Valverde recibía con recelo las alabanzas del entrenador del Rangers, que tildó al Athletic de mejor equipo del torneo y por tanto de máximo favorito a alzar el título. «A mi siempre me parece que el equipo con el que voy a jugar es el mejor de la competición, el más difícil y el favorito para ganar. En eso estamos de acuerdo los dos. Les veo que tienen argumentos, como los ocho que estamos en cuartos», esgrimía para quitarse la vitola de favorito de encima.

El central Aitor Paredes rechaza también ese aura de máximo candidato al título «No me gusta nada cuando se empieza a hablar de favoritos. Son un gran equipo que juega muy bien con espacios y que tiene jugadores peligrosos arriba. Les tenemos mucho respeto porque se lo han ganado. De hecho dentro del vestuario les hemos alabado porque tienen buenos jugadores, aunque no sean conocidos por nuestra parte en España. Si no lo haces bien a este nivel, te pueden castigar», advertía el defensa durante la rueda de prensa en la que ha comparecido junto a su técnico.

«Nos gustaría ganar mañana (por el jueves) aquí, pero supongo que el entrenador del Rangers dirá lo mismo. Venimos para hacer un buen partido e intentar ganarlo, aunque sabemos que pase lo que pase los noventa minutos de San Mamés serán definitivos», indicaba el futbolista. El entrenador prepara a los suyos para un ambiente de alto voltaje: «Será una verdadera prueba de fuego por el ambiente que va a haber aquí. El público empuja mucho y ellos se van a sentir arropados y van a querer resarcirse de la derrota del sábado. Tenemos que ser competitivos para conseguir un buen resultado».

Valverde tampoco le hace mucho caso a la crisis del Rangers. «Si ves el partido ante el Hibernians no es normal. De veinte puede perder uno. Es un equipo potente en casa y siempre lo ha sido». «Son un buen equipo que se despliega muy bien y que tiene varios registros. Puede jugar con espacios y según nuestros datos es el equipo de la Liga Europa que mejor contragolpea. Tiene argumentos para plantarles cara a cualquiera. No hay que olvidar que hace tres años jugaron la final de este torneo», añadió.

El entrenador no quiso confirmar el regreso a la titularidad de Sancet tras seis partidos de baja y una suplencia con minutos ante el Villarreal. «Si está en la convocatoria, tiene opciones de salir desde el inicio, como todos», indicaba. El técnico también resta importancia a la circunstancia de que su equipo no haya visto puerta en los dos últimos partidos y que además se haya mostrado más espeso ante la portería rival en esos duelos. «Vamos a intentarlo mañana. No hemos marcado en esos partidos, pero lo hemos hecho en otros. Intentaremos jugar bien, tener opciones y estar menos atascados».