El Rangers se pone la piel de cordero: «El Athletic es el mejor equipo y el favorito para ganar el torneo»

«Estaba enojado con nuestros jugadores el sábado. Pensaba que nuestro juego había mejorado, pero no fue así». Barry Ferguson, el entrenador que llegó en ... febrero al Rangers, admitía con franqueza el mal sabor de boca que le dejó la derrota ante el Hibernian (1-2) a pocas horas de la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Athletic, sobre el que se ha deshecho en elogios. Ha hecho daño ese último resultado. Porque se trata del quinto tropiezo consecutivo en casa, algo que nunca ha ocurrido en la historia del club y que le deja a trece puntos de su máximo rival, el Celtic, que se encamina hacia su cuarta Liga seguida. «He tenido días difíciles. Voy a hacer cambios, pero estoy preparado para sacar esto adelante», ha prometo el técnico de los escoceses en referencia al choque contra los rojiblancos.

El entrenador lo tiene claro. «Nuestro problema es la falta de consistencia», ha puesto sobre la mesa en la rueda de prensa en Ibrox, el escenario de la gran cita de este jueves. Ha sido media hora en la que los periodistas locales sólo le han preguntado por el pobre rendimiento de su equipo. Únicamente los enviados especiales vascos le han abordado sobre otros aspectos para conocer su opinión sobre el Athletic.

Ferguson ha elogiado de forma encendida a los rojiblancos. «Pensaba que el Fenerbahce era de los mejores equipos de la competición, pero estos son el mejor equipo. Es el favorito para ganar el torneo, pero jugamos en Ibrox y eso hay que tenerlo en cuenta», advertía. «El Athletic es un equipo increíble que no va a ser fácil para nosotros, pero jugamos en casa y vamos a darlo todo para tener un buen resultado. Tienes calidad para jugar, sobre todo en las bandas. Los extremos nos van a causar problemas, también el mediocampo. La defensa es muy buena. Hay que jugar muy bien para tener un buen resultado. Es un gran reto para nosotros, pero estos partidos son los que quieres jugar», indicaba.

«Momentos difíciles»

Tras el desastre ante el Hibernian, Ferguson se sentó frente a sus jugadores. «Son momentos muy difíciles para nosotros. El lunes por la mañana hablamos con todo el grupo. Dije a los jugadores lo que pienso, que el equipo estaba demasiado quieto a veces. Ha sido el momento perfecto para hablar, discutir con ellos y ver su punto de vista. El martes entrenamos muy bien y tenemos claros los objetivos que tenemos en lo que queda de temporada». Su reto no es sólo superar al Athletic. Debe ganarse la continuidad al frente del equipo, algo que no queda claro tras el rendimiento de su equipo. De hecho los medios escoceses ya especulan con el regreso del mito del Liverpool Steven Gerrard, el entrenador que les dio el último título de Liga en 2021.

Los periodistas escoceses lo tienen claro. El problema del Rangers es que el equipo se esconde en la presión y no es agresivo. «Hemos discutido este tema. Lo que no puedo aceptar es cuando los jugadores no buscan la pelota. Espero que veamos algo diferente en el futuro. Y espero un rendimiento totalmente distinto ante el Athletic».