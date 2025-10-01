El 1x1 del Borussia Dortmund-Athletic. Robert Navarro, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:36
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
El de Murgia realizó grandes paradas -un disparo lejano de Sule y sobre todo dos manos a Guirassy y Brandt en la recta final- pero quizás pudo hacer algo más en el último gol de los alemanes, ya que el disparo de Brandt se coló por su palo. En los anteriores nada pudo hacer. También entró por su palo el segundo, pero le despistó el leve toque de Gorosabel.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
Después de disputar su primer partido del curso el pasado fin de semana tuvo el grandísimo reto de frenar a un velocista y regateador como Adeyemi, pero el lateral bilbaíno no sufrió demasiado. Solo le faltó complicarse menos la vida con el balón en los pies, pero mantuvo a raya al extremo alemán. Reclama, y lo consigue, ser la alternativa en cada banda.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
La Champions, de momento, es para el de Arrasate, que completó los noventa minutos. Otro duro test por delante en el que sufrió con las embestidas de los rápidos atacantes del Borussia. En el primer gol estuvo pendiente de Guirassy y por su espalda entró solo Svensson. Mejoró tras el descanso, pero sufrió en la recta final y llegaron los goles.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Sorprendió que el zaguero vitoriano no regresara al terreno de juego tras el descanso porque Paredes había sido amonestado poco antes. El internacional español dejó su sitio a Laporte porque Valverde tenía en mente el duelo del sábado ante el Mallorca. Achicó bien los balones aéreos, pero perdió la marca en el primer gol de los alemanes.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
El de Arrigorriaga disputó el partido completo pese a jugar toda la segunda parte amonestado por un derribo sobre Sabitzer tras una pérdida de Rego. Impreciso con los balones largos, la definitiva llegada de Laporte compromete el cartel de titular que ha disfrutado los últimos años. Con espacios sufrió mucho las embestidas del conjunto de Niko Kovac.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Pedía un descanso a gritos el todocampista bermeano y lo encontró en Dortmund. No regresó tras el paso por vestuarios porque dejó su sitio a Galarreta. Antes ofreció una versión muy alejada de sus prestaciones, pero es que el chaval lo estaba jugando todo. Será titular el sábado contra el Mallorca. Mañana puede recibir la llamada de la sub'21.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
Se ganó la titularidad por su esfuerzo ante el Villarreal y por las masivas rotaciones de su entrenador, pero el multiusos bermeano (esta vez en la mediapunta de Sancet) no aportó demasiado. El alto ritmo de la primera mitad le pasó por encima y apenas tocó un balón. Mediada la segunda mitad dejó su lugar a Nico Serrano. Si están todos, costará verle.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
El canterano venía jugando cada vez más y por fin llegó su primera titularidad, en un escenario tan imponente como el Westfalenstadion ante uno de los mejores equipos del continente. El escenario fue demasiado para el bilbaíno, que pecó de inexperiencia ante todoterrenos. Le faltó algo más de chispa y nervio para no perder balones a priori sencillos.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Otro mal partido del capitán. Impreciso a la hora de pasar, perdido al ofrecerse, tampoco hace gala de la velocidad que hacía temblar a las defensas rivales. Solo desbordó en una ocasión que terminó con un deficiente pase a las manos de Kobel. La noticia llegó tras el descanso porque fue uno de los sacrificados por Txingurri. En su lugar entró Guruzeta.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Ocasión desperciada para el delantero vitoriano. No había sido titular en todo el mes de septiembre y desaprovechó la confianza de Valverde. Le llegaron pocos balones, sí, pero cuando tuvo la pelota no supo cómo gestionarla. Suyo fue, eso sí, el primer disparo a puerta del Athletic. Llegó en el minuto 53. En la recta final dejó su sitio a Ibon Sánchez.
Navarro
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Desaparecido la primera parte, el extremo barcelonés pidió paso en la segunda con una nueva versión que su equipo agradeció. Regates, desbordes... e incluso acierto de cara a portería. Lástima que el pase de Galarreta llegó demasiado tarde porque cayó en fuera de juego. Luego hizo una buena jugada que casi acaba en gol de Guruzeta. Eléctrico.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
La gran versión rojiblanca de la segunda parte hizo que apenas se le viera al internacional español, pero luego se vio desbordado por el arreón final de los amarillos.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Buena actuación en líneas generales del cerebro eibarrés, aunque se echó en falta algo más de rapidez a la hora de dar los pases. Sigue en línea ascendente.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Lo mejor, el gol. El donostiarra inauguró su cuenta esta temporada en el mejor escenario posible, la Champions. Aprovechó un rechace en el área para demostrar su olfato.
Baja
Perdido
Maroan
No fue la noche del internacional marroquí, que se hinchó a pelear balones con los zagueros alemanes pero no tuvo opción de solucionar el partido. Su puesto está muy caro.
Sube
Confianza
Guruzeta
No metia un gol el Pichichi rojiblanco de la 23/24 desde el 15 de mayo. Siete partidos después ha vuelto a destapar el ketchup. Le debe servir para coger confianza.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón58
Jauregizar54
Daniel Vivian47
Aitor Paredes45
Yuri Berchiche42
Oihan Sancet40
Alejandro Berenguer39
Iñigo Ruiz de Galarreta39
Iñaki Williams37
Robert Navarro36
Jesús Areso32
Gorka Guruzeta30
Maroan Sannadi27
Mikel Vesga25
Unai Gómez25
Nico Williams22
Laporte21
Gorosabel18
Alejandro Rego17
Nico Serrano13
Iñigo Lekue12
Adama11
Beñat Prados10
Urko Izeta2
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
