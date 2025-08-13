Simón, sobre los malos resultados: «La pretemporada está para adaptarse»

La pretemporada ha dejado un sabor extraño en el Athletic después de haber logrado una gran nota el curso anterior. Al hecho de haber ganado ... sólo uno de los siete amistosos disputados, el primero ante la Ponferradina, y de haber caído con claridad ante rivales con los que puede encontrarse en la Champions como el Liverpool y el Arsenal, se han sumado las lesiones de varios jugadores como Sancet, Prados, Unai Gómez y Egiluz, que se perderá prácticamente toda la campaña. Un escenario preocupante.

Pese a todo, el portero rojiblanco, Unai Simón, que ha salido este miércoles a sala de prensa, lanzó un mensaje de tranquilidad y optimismo a los athleticzales de cara una campaña que se presenta ilusionante con el regreso a la máxima competición continental como gran atractivo y que no arranca, al menos sobre el papel, en el mejor contexto posible. «De nada sirve ganar todos los encuentros de preparación y perder luego contra Sevilla, Rayo y Betis. La pretemporada está para adaptarse», señaló.

Y dejó claro que tanto el técnico, Ernesto Valverde, como la plantilla «estamos tranquilos en cuanto a juego y convencidos de que podemos hacer grandes cosas». El Sevilla será la primera piedra de toque para ver si es así en San Mamés y confía que ante los hispalenses «vamos a seguir en la misma dinámica que dejamos la pasada temporada. A nadie nos gusta perder y tener los resultados de pretemporada, pero el juego no ha sido malo. De lo que se trata es de plantar cara, sea el rival que sea, de ser competitivos», apuntó.

El meta rojiblanco califica los resultados de pretemporada como «subjetivos» dentro de un contexto de «adaptación» y de «probaturas» de cara a situaciones que se puedan dar durante la temporada. Una de las novedades ha sido la de ver a Unai Gómez como lateral izquierdo cuando hasta ahora Txingurri le había utilizado como enganche en lugar de Sancet o bien en el doble pivote.

Asimismo, la suspensión por un positivo de Yeray, las dolencias de Paredes de las que parece ya recuperado, y la lesión de Egiluz han hecho que Valverde pruebe también a Vegas, Yuri y Lekue en el eje de la zaga. «Son jugadores que, aunque no es su posición natural, ya han ejercido ahí y para eso ha está la temporada. Estoy totalmente seguro con ellos y contento de la línea defensiva que tengo», resaltó Simón de cara al arranque liguero.

Laporte, «un central top»

A Ernesto Valverde probablemente le hubiera gustado poder contar ante el Sevilla con Aymeric Laporte, pero no podrá ser. El central de Agen lleva tiempo intentado resolver su salida del Al-Nassar saudí para recalar en Bilbao, pero las conversaciones se están demorando más de lo que le gustaría a Ibaigane, que está a la espera del acuerdo entre el futbolista y su actual club, para actuar.

Unai Simón, que conoce muy bien a Laporte con el que ha compartido vestuario, sin entrar a valorar su posible llegada al club, destacó de él «su contundecia, solidez y el carisma que tiene». «Es un central top», concluyó. Cuestionado sobre si Valverde le ha comunicado sus intenciones en la portería tras la salida de Julen Agirrezabala a Valencia y visto que los dos últimos cursos ambos se habían alternado bajo palos en Liga, Copa y Europa League, Simón señaló que «no lo sabía el año pasado y tampoco este». «Dependerá de lo que el míster considere y habrá que aceptar las decisiones que tome jugando o sin jugar», apuntó.

El hecho de volver a disputar cuatro competiciones con el nivel de exigencia que requiere, además, la Champions no preocupa en exceso al de Murgia. «El año pasado fue una primera toma de contacto con las competiciones europeas después de seis años y compaginar miércoles- domingo no fue fácil pero nos adaptamos y va a ser igual de complicado», reconoció. La Liga de Campeones genera un cosquilleo en el estómago tanto en la plantilla como en la afición, pero lo primero es lo primero y el debut liguero ante el Sevilla es la prioridad absoluta en estos momentos. Es fundamental arrancar bien para evitar que surjan las dudas.

En ese sentido, el cuadro hispalense podría desembarcar en San Mamés con sólo doce jugadores disponibles de la primera plantilla debido a las lesiones y los problemas para inscribir a los fichajes por los problemas de fair play financiero, pero Unai Simón no se fía. «El Getafe también vino el año pasado con pocos jugadores inscritos y se llevó un empate. Hay que demostrar que somos mejor equipo y no dejar que se escape ningún punto de casa», zanjó.

Probablemente en ese primer once de Valverde este domingo estará un Nico Williams cuya renovación «habla muy bien de lo que es el Athletic y el proyecto que tenemos», resaltó Simón. La continuidad del menor de la saga, además de lo que representa a nivel deportivo, también es muy importante «para que los chavales que vienen por detrás vean que en el Athletic también puedes ser un top mundial y se puede aspirar a cosas grandes».