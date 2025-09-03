¿Qué es el TMS? ¿Y el CTI? Los dos conceptos clave para entender el fichaje frustrado de Laporte El Sistema de Correlación de Transferencias y el Certificado de Transferencia Internacional son cuestiones fundamentales para materializar cualquier transferencia

G. C. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:26

Hay dos conceptos claves para entender el frustrado fichaje de Laporte por el Athletic. Son el Sistema de Correlación de Transferencias ('Transfer Matching System', con las siglas TMS) y el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), el conocido transfer provisional. Los dos van de la mano en cada operación en el mercado de fichajes internacional y la entrega de la documentación fuera de plazo, como ha sucedido por parte del Al-Nassr, hace que se caigan las operaciones con un efecto dominó.

Por partes. El TMS es un sistema de correlación de transferencia de jugadores vigente en el Reglamento FIFA desde el 1 de octubre de 2010. Se trata de una plataforma de uso obligatorio para los clubes en todas las transferencias internacionales entre jugadores profesionales de fútbol. En este sistema, las entidades implicadas deben rellenar y adjuntar todos los datos imprescindibles para el fichaje.

En este deben aparecer los nombres de los clubes, los datos personales de los jugadores, el tipo de fichaje y todo lo relacionado con las cuantías de la transacción, incluyendo los agentes e intermediarios que intervienen, así como las comisiones. También los documentos de nacionalidad, una copia del acuerdo del traspaso y la copia del nuevo contrato laboral del jugador, entre otros.

Y debe estar todo al completo y sin datos contradictorios, tanto por parte del club vendedor como del comprador, antes de que se cierre el mercado. Si no está todo en regla, no se emite la solicitud del CTI, el documento clave para que se formalice el fichaje. Es la FIFA la que da el OK definitivo para su emisión al comprobar que toda la información coincide.

El certificado debe enviarse desde la federación del club de origen, en el caso de Laporte sería la de Arabia Saudí, a la del club de destino, la española, a través del TMS. Es algo que finalmente no se ha producido al subirse la documentación desde Arabia Saudí fuera de plazo, tal y como explica el Athletic en su comunicado. «La FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)».

El Athletic ahora estudia recurrir la decisión y adelante que «los acuerdos quedan sin efecto si no hay incorporación». Es decir, Laporte seguirá siendo jugador del Al-Nassr y el pago de 10 millones del Athletic a los saudíes queda sin efecto a no ser que finalmente se le permite firmar por los rojiblancos.