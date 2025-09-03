El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic estudia recurrir la decisión sobre Laporte y adelanta que «los acuerdos quedan sin efecto si no hay incorporación»

El club confirma que «la FIFA rechaza inicialmente la tramitación del CTI del jugador y, de momento, no podrá incorporarse» al equipo

G. C.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:07

El Athletic ha confirmado a través de un comunicado que la FIFA ha rechazado la inscripción de Aymeric Laporte, según ha adelantado EL CORREO. Estre es el comunicado íntegro de Ibaigane, en el que desgrana la relación de los hechos en el cierre de mercado y adelanta que «de no producirse finalmente la incorporación del jugador», los acuerdos quedan «sin efectos de ningún tipo entre las partes», sin que se produzca «consecuencia económica alguna» para el club. Este es el comunicado íntegro:

El Athletic Club desea informar a sus socios, socias y a toda su afición que la FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), a fin de poder realizar la incorporación del jugador Aymeric Laporte.

La relación de los hechos es la siguiente:

1.- El pasado 1 de septiembre y dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa, el jugador D. Aymeric Laporte Fevre, el club de Arabia Saudí Al-Nassr Football Club y el Athletic Club acordaron la transferencia del jugador al Athletic Club, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

2.- El Athletic Club subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control.

3.- La RFEF solicitó el día 2 de septiembre a FIFA que autorice una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, a los efectos de que el jugador pueda ser inscrito por el Athletic Club.

4.- La RFEF ha comunicado el 3 de septiembre por correo electrónico al Athletic Club que FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional.

El Athletic Club sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, jugador y Athletic Club) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente.

En todo caso, el Athletic Club desea informar que de no producirse finalmente la incorporación del jugador D. Aymeric Laporte al Athletic Club, los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo para nuestra entidad, en cumplimiento de las condiciones suspensivas de los contratos entre Athletic Club, Al-Nassr y el jugador.

