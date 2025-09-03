El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De Gea vio frustrada su marcha al Real Madrid en 2015.

Laporte, el 'caso De Gea' y otros fichajes frustrados por las agujas del reloj

El contratiempo con el central galo se suma a otros episodios en el mercado de fichajes en la que la documentación llegó fuera de plazo

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:32

No es la primera vez que el reloj dicta sentencia en el mercado de fichajes. La decisión de la FIFA de rechazar la inscripción de ... Laporte en el Athletic al no enviar a tiempo el Al-Nassr su documentación recuerda a otros casos mediáticos como el de David de Gea y su marcha frustrada al Real Madrid desde el Manchester United en el verano de 2015. Fue el caso más sonado de este tipo, muy similar al que ahora golpea al club rojiblanco en su intento por reforzar el eje de la zaga con el galo.

