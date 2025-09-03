Laporte, el 'caso De Gea' y otros fichajes frustrados por las agujas del reloj

No es la primera vez que el reloj dicta sentencia en el mercado de fichajes. La decisión de la FIFA de rechazar la inscripción de ... Laporte en el Athletic al no enviar a tiempo el Al-Nassr su documentación recuerda a otros casos mediáticos como el de David de Gea y su marcha frustrada al Real Madrid desde el Manchester United en el verano de 2015. Fue el caso más sonado de este tipo, muy similar al que ahora golpea al club rojiblanco en su intento por reforzar el eje de la zaga con el galo.

2017 Los 14 segundos que condenaron el fichaje de Adrien Silva

Uno de los últimos casos más recientes se dio en 2017. La FIFA rechazó la solicitud del Leicester para inscribir a Adrien Silvia, procedente del Sporting de Portugal. El acuerdo era un pago de 24 millones de euros por el futbolista. En aquella ocasión, la documentación llegó con 14 segundos de retraso al Sistema de Correlación de Transferencias (TMS).

El TMS es un sistema de correlación de transferencia de jugadores vigente en el Reglamento FIFA desde el 1 de octubre de 2010 y obligatorio para todas las transferencias internacionales entre jugadores profesionales de fútbol. Se trata de la plataforma donde los dos clubes implicados en una operación deben rellenar los datos. Es entonces cuando se genera el CTI. Mientras el club comprador o la nueva federación no tenga ese documento, la operación no tiene validez alguna a ojos de la FIFA.

La apelación del Leicester ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo fue denegado y Silva tuvo que esperar cuatro meses para jugar con los 'foxes'. Fue en enero cuando finalmente se resolvió su situación y debutó con su nuevo equipo, con el que estuvo entrenando el invierno para no perder la forma al estar en un limbo.

2015 De Gea, el caso más sonado

El caso que primero ha venido a la memoria de los aficionados cumple justo ahora una década. Es el de David de Gea. El portero tenía atado su fichaje por el Real Madrid y ya tenía hechas las maletas para irse del Manchester United. O eso parecía. La fumata blanca fue sobre la bocina, a cierre de mercado, para una operación que incluía un intercambio con Keylor Navas, que recalaría en Old Trafford, y un pago de 30 millones a los 'red devils'.

Lo que le impidió vestirse de blanco es el mismo documento que impide por ahora a Laporte volver a lucir el escudo del Athletic: el Certificado de Transferencia Internacional (CTI). Ese documento, indispensable para formalizar las operaciones de este tipo, no llegó a tiempo en aquella ocasión a la sede de LaLiga. El Real Madrid explicó en su día que intentó introducir los datos del guardameta en el TMS, concretamente a las 00.02 horas del día siguiente al de final de mercado, y no pudo acceder.

«El Manchester United introdujo en el TMS los datos de la operación de David de Gea, no así los de Keylor Navas, a las 00:00 hora española, remitiendo simultáneamente al Real Madrid los contratos de transferencia firmados. El Real Madrid recibe esa documentación completa a las 00:02 e intenta acceder al TMS pero este ya se encontraba cerrado», desgranaba el club blanco.

En ese caso, el fichaje quedó sin efecto alguno y De Gea se reincorporó a la disciplina del United. Eso sí, el futuro del jugador en cada caso depende de lo que estipule en el contrato firmado entre partes.

2015 y 2016 Los dos jarros de agua fría para el Eibar

Muy cerca de Bilbao, al Eibar se la jugó en dos ocasiones el reloj. Concretamente, con Rafa Páez y Kike García, en los mercados de invierno de 2015 y 2016. Los recursos ante la FIFA y el TAS no sirvieron de nada. Un error administrativo a la hora de completar el TMS impidió al equipo eibarrés conseguir la cesión del del primero, procedente del Liverpool. El club decidió recurrir ante FIFA, pero el Juez único dictaminó que no era posible porque la documentación había sido remitida fuera de plazo. El central se quedó seis meses sin jugar. Después ficharía por el Alcorcón por tres temporadas.

Precisamente, al conjunto armero volvió a sucederle algo parecido tan solo un año después. Fue en la operación con la que incorporaron al delantero Kike García, procedente del Middlesbrough inglés de la Championship, por tres temporadas y media. La documentación llegó un minuto después de que se cerrase el mercado de invierno de 2016. El atacante entrenó con los eibarreses, pero no pudo debutar en partido oficial hasta el verano, cuando se volvió a abrir el mercado y se pudo tramitar su ficha.

Otros casos

Ya más atrás en el tiempo quedan otros fichajes frustrados en el fútbol español por entregar la documentación fuera de plazo. Otro bastante mediático fue el fiasco del Deportivo de la Coruña al tratar de fichar a Javito, procedente del Aris de Salónica, en el mercado de invierno de 2011. «No me dieron el transfer, así que no pude jugar. Recuerdo a mis compañeros allí todos los días: 'Javi, tío, ¿cuándo viene el transfer? ¿Cuándo llegan los papeles? Nos haces mucha falta'. El club hizo muchos esfuerzos económicos por obtenerlo, pero no pudo ser. Acudieron a todos los estamentos posibles, pero nada. La historia es que mandaron el dinero al Aris, pero ellos decían que -como tardaba dos días en llegar- lo hacía fuera de plazo. El Dépor insistía en que miraran la fecha del pago y no de la llegada del dinero, pero nada. Me la liaron los griegos, sí. El club gallego recurría y recurría, pero el traspaso no terminaba de cerrarse», recordaba el implicado en una entrevista con Relevo. Nunca llegó a debutar.

Otros precedente fueron el de Bryan Ruiz, que había llegado a un acuerdo con el Levante en 2015, pero al documentación llegó tarde a LaLiga. La entidad granota acudió a la FIFA, pero el recurso fue rechazado. El centrocampista costarricense tuvo que quedarse en el Fulham y nunca aterrizó en Valencia. También le sucedió lo mismo a William Ferreira en enero de 2011. El Valladolid trató de firmarle procedente del Bolivar boliviano. Un problema con el TMS impidió su fichaje, el TAS que desestimó el recurso del club y no llegó a vestir la blanquivioleta.