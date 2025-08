Así ha superado Guruzeta su lesión en el pie: trabajo en vacaciones en Lezama y en Alicante con un fisio de Marcelino

«Tenía una roturilla en la fascia, que es diferente a una fascitis. Duele un poquito más. Cuando se me cerró pude empezar a correr ... y a hacer muchas más cosas. He mejorado mogollón». Pese a que acaba de ser goleado 4-1 en el partido entre suplentes Liverpool-Athletic Gorka Guruzeta (San Sebastián, 28 años) tiene motivos para ver el lado bueno de la vida. Ha marcado un gol y sobre todo ha dejado atrás la latosa ruptura de la fascia plantar, una lesión que afecta la banda gruesa de tejido que corre a lo largo de la parte inferior del pie y que le lastró en la parte final de la campaña. Jugó desde febrero con ese tormento a cuestas.

«Desde el primer día no he tenido molestias», sonríe. Guruzeta tenía claro que las vacaciones eran para ponerse en perfecto estado de revista. Tras el viaje de toda la plantilla a la isla griega de Mykonos, el delantero dedicó su segunda semana de vacaciones a recuperarse. «Esa segunda semana estuve entera en Lezama y luego donde he estado de vacaciones con el club me han intentado buscar algún fisio en Alicante. Con algún fisio que tenía Marcelino (entrenador del Villarreal y ex del Athletic) he estado yendo también. Todo lo que sea ayudar mientras desconectas de vacaciones viene bien», explica en el túnel de vestuarios de Anfield.

No acaba ahí su trabajo. «Todos los días al acabar el entrenamiento me quedo en Lezama a hacer prevención. Me lesiones en una acción en un salto. Esto es fútbol y el riesgo de que regrese una lesión siempre está ahí, pero no tengo más posibilidades que otro jugador«. Ahora se marca como objetivo «hacer el mayor número de goles posibles». En su mejor campaña, la 2023-24, se fue a los 16 goles. La pasada bajó a la mitad, y sólo uno de ellos en la segunda vuelta, cuando los problemas en la planta del pie le lastraron. «Quiero mejorar lo del año pasado y acercarme a lo que logré hace dos», se esperanza.

Maroan le apartó del once desde su llegada en enero. El vitoriano cumple su primera pretemporada con el equipo y Ernesto Valverde le alineó en la unidad A en Anfield. «Cuanto más competencia haya, mejor. Cuando juegas dos partidos entre semana, cuesta más. 'Maru' está bien». Izeta llega también a aumentar la competencia. «Había entrenado un par de veces con nosotros hace dos años. De ahí no podía sacar ninguna conclusión. Pero me ha encantado lo que le he visto en Miranda. En pretemporada le veo muy bien, con mucha chispita. Me ha sorprendido, porque tiene mucho gol. Es un jugador que está para ayudarnos».

A Guruzeta no le dice nada verse en el equipo suplente. «No me preocupa. En unas pretemporadas de las tres que he hecho con Valverde he estado en el once titular, en otras en el suplente. Lo único que me preocupa es ponerme bien».

Al delantero no le inquieta la sucesión de derrotas en pretemporada. «No me preocupan. Hay que trabajar los errores que hemos tenido, pero no podemos quedarnos con la sensación de que hemos perdido los últimos partidos porque lo que importa es el 15 de agosto, que es donde empiezas a sumar los puntos. Aunque también es verdad que cuanto mejores sensaciones cojas en pretemporada, mejor», sentencia.