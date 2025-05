«He soñado con esto desde que era pequeño, intento vivir cada momento como si fuera el último», dice Jauregizar

Mikel Jauregizar se siente «un privilegiado» por todo lo que está viviendo en el Athletic apenas un año después de llegar al primer equipo. «Sacamos ... la gabarra, nos hemos clasificado para la Champions... No me lo hubiese imaginado nunca», afirma el centrocampista bermeano, que ha renovado este viernes como rojiblanco hasta 2031. «He soñado con esto desde que era pequeño. Jugar en el club de mi vida y renovar hasta 2031 y quién sabe si más... Es una sensación espectacular».

El vizcaíno ha expresado que «intento vivir cada momento como si fuera el último» y que sus compañeros «me dicen que no me acostumbre, que esto es muy difícil». Supone «un orgullo compartir vestuario con mis ídolos. Me han ayudado un montón, ha sido la clave de este año», afirma con una sonrisa. Para Jauregizar «esto es lo especial que tiene el Athletic. El día de mañana cualquiera de la grada puede estar en el campo defendiendo a este club», en la línea de las declaraciones que hizo Óscar de Marcos el domingo, el día de su despedida.

El ya excapitán rojiblanco dejó libre su número, un dorsal '18' que ha heredado el propio Jauregizar, que llevaba el '23'. «Cuando 'Demar' me dijo que lo llevase yo no me lo creía. Le dije que pesaba mucho, pero él me dijo que lo tenía que llevar yo, que le hacía mucha ilusión. Fue un momentazo», proclama el de Bermeo.

«La ilusión de la Champions»

Después de un curso «con muchos partidos y oportunidades» el futbolista rojiblanco ya se frota las manos con lo que se viene tras el verano. «Tengo muchas ganas e ilusión de jugar la Champions. Van a venir a San Mamés los mejores equipos y jugadores del mundo. Habrá un ambiente espectacular», ha manifestado en San Mamés un día después de regresar de Mykonos, la paradisiaca isla griega en la que ha compartido unos días el vestuario del Athletic. La mañana de Jauregizar ha sido intensa, puesto que ha grabado el vídeo subido en un barco en su Bermeo natal con el que las redes del club han anunciado su renovación.

Después de unos días de descanso el jugador se incorpora este sábado a la concentración de la sub'21. Forma parte de una lista de 27 futbolistas de la que se caerán cuatro para el Europeo de la categoría, que se celebra del 11 al 28 de junio en Eslovaquia. El viernes 6, se enfrentará a Ucrania en un amistoso en Alcorcón.