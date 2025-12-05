Simeone, sin mención al 'Bilbao' y con halagos a San Mamés El entrenador del Atlético de Madrid evita nombrar al Athletic en la rueda de prensa previa al partido de mañana

El Cholo Simeone fue breve y rotundo en su última rueda de prensa antes de viajar a Bilbao, donde mañana su equipo se medirá al Athletic en San Mamés. Ambos necesitan la victoria. Los madrileños para no descolgarse de la lucha por la Liga tras su tropiezo en el Camp Nou y los segundos para cortar una mala racha de resultados que aleja la posibilidad de acabar la Liga en puestos europeos.

El entrenador argentino no quiso entrar en polémicas con el nombre del Athletic. No utilizó la palabra 'el Bilbao', como viene siendo habitual cada vez que el Atlético de Madrid se enfrenta al Athletic, pero tampoco se refirió al club rojiblanco como Athletic. Simplemente evitó nombrarles.

Y eso que le invitaron a ello... como cuando le preguntaron por cómo afrontaba el partido ante el Athletic en San Mamés. «Ellos crean muy buenas situaciones de juego y trataremos de enfrentarlas de la mejor manera», afirmó.

Antes le habían preguntado por San Mamés y lo difícil que es sacar los tres puntos del feudo rojiblanco. Pero ni siquiera utilizó la palabra Athletic. «Es un rival importante, un estadio complejo y difícil por el ambiente que se genera...», dijo.

Simeone entierra, al menos por ahora, el hacha de guerra. Desde hace años, siempre que ha tenido la oportunidad, se ha referido al Athletic como «el Bilbao» a pesar de ser conocedor del malestar que genera en el seno de la afición athleticzale esa expresión. A Simeone le dio igual y continuó con su actitud rueda de prensa tras rueda de prensa. Hoy, sin embargo, ha optado por el silencio y directamente no se ha referido al Athletic.

La afición rojiblanca no tiene un buen recuerdo de Simeone. Es imposible de olvidar aquellos tacos que clavó sobre la pierna de Guerrero. Una acción por la que nunca pidió perdón. Hace casi dos años también incendió a la masa rojiblanca cuando en una serie de varios partidos casi consecutivos entre Athletic y Atlético, se refirió al club bilbaíno de forma constante como «el Bilbao».