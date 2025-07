«Siempre armamos alguna traca en pretemporada, pero no creo que nos pase factura la Champions», lanza Iñaki Williams

Hace un año, el Athletic campeón de Copa se estrelló en verano ante Stuttgart (4-0), Sporting de Portugal (3-0), Aston Villa (3-2) ... y Burgos (2-1). Cuatro derrotas en siete compromisos amistosos antes de iniciar una temporada que acabó con el equipo clasificado a la Champions. En 2023, el conjunto rojiblanco apenas fue capaz de ganar un solo partido en su preparación. En esta ocasión, ganó por la mínima a la Ponferradina antes de caer ante Alavés (1-0) y PSV (2-1). «Siempre armamos alguna traca en pretemporada», ha lanzado con humor este martes Iñaki Wiilliams.

«Partiendo de la base de las últimas pretemporadas, no somos muy buenos jugándolas, pero sí que es verdad que llega la competición y rendimos al máximo nivel, o lo intentamos», ha valorado el capitán del Athletic, goleador en Eindhoven el pasado sábado con un remate de cabeza «que hasta a mí me extrañó», se ha sincerado.

El delantero rojiblanco confía en que los últimos amistosos que tiene por delante el Athletic sirvan para encauzar el camino. Tras el del Racing de este miércoles (19 horas), para el que no está convocado, llegarán Liverpool (lunes) y Arsenal (sábado día 9). «Tenemos pruebas muy importantes de equipos nivel top Champions y estamos en proceso», ha asegurado.

«Ha habido nuevas incorporaciones con compañeros nuevos que se tienen que adaptar a lo que pide Ernesto, pero creo que en líneas generales tenemos un grupo muy fuerte. Vamos a intentar seguir dando guerra y estar ahí arriba. Pelearemos por que todos los athleticzales se sientan orgullosos de sus jugadores», ha añadido el bilbaíno, que no ha esquivado la pregunta sobre el objetivo de la temporada: volver a entrar en Europa.

«Un reto muy ilusionante»

«Sabemos que la Copa es algo muy importante para todos y nos ha dado mucho. Y, por supuesto, el camino de la Liga, que te hace que estés metido en lo más alto. Creo que al final el pelear por Europa como estos últimos años es lo que te hace crecer como club y ese es el camino a seguir», ha deslizado mientras se frota las manos con su estreno en la Champions. «Para muchos es la primera vez que vamos a jugar Champions y es un reto muy ilusionante. Creo que en Bilbao había muchísimas ganas de que volviera a sonar el himno de la Champions en San Mamés».

Hace un año, tras seis cursos sin viajar por el Viejo Continente, muchos se temían que el Athletic acabara pagando esos esfuerzos a los que los jugadores no estaban habituados. Ahora el nivel de la competición aumenta. «El nivel de Champions es superior al de Europa League pero te acostumbras al jugar cada tres o cuatro días. No creo que nos vaya a pasar factura», ha defendido Williams. «Tenemos un equipo de muchos jugadores de muchísima calidad que podemos rotar perfectamente. Esa ha sido la clave del éxito de los últimos años, que hemos tenido más de quince jugadores con muchísimos minutos. No me gusta decir titulares y suplentes, pero encontrar un equilibrio entre equipo. Tenemos un equipo muy bueno y eso es lo que nos va a hacer llegar más frescos a la recta final, que es cuando te juegas todo», ha deslizado el portador del brazalete.