La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic El central vizcaíno está a punto de fichar por el Al-Nassr

Bruno Vergara Jueves, 7 de agosto 2025, 18:57 | Actualizado 19:23h.

Iñigo Martínez podría tener los días contados en el Barcelona. El defensa, de 34 años, una de las piezas claves en el equipo de Hansi Flick en la pasada temporada, podría recalar en el Al-Nassr, conjunto saudí de que Aymeric Laporte tiene asegurada su salida. El futbolista de Ondarroa firmaría por dos años, según adelanta el diario 'Marca'. Esta operación, por tanto, la contratación del futbolista de Agen por parte del Athletic.

El Barcelona tiene la necesidad de aligerar plantilla para poder inscribir nuevos fichajes y cumplir con el 'fair play' financiero, que tantos quebraderos le ha dado al presidente Joan Laporta. Podría ser una operación para librarse de una ficha, en este caso la de Martínez, con un salario elevado.

Por su parte, Laporte desea regresar al Athletic. El de Agen cobraría en el equipo rojiblanco unos doce millones por tres o cuatro años de contrato. El que estuviera en las filas del Athletic durante seis temporadas -de 2012 a 2018- no entra en los planes de Jorge Jesús, quien ya dijo la semana pasada que la marcha del francés está asegurada.

Laporte sería una pieza fundamental para el Athletic, lastrado por las lesiones en defensa. Ernerto Valverde solo cuenta con Vivián por las dolencias de Paredes y Egiluz, que se perderá lo que resta de temporada. Por ello impera la necesidad de fortalecer la línea defensiva. Sin embargo, a pesar de esa imperante necesidad, el conjunto rojiblanco quiere evitar pasar por caja. No desea pagar un traspaso y negociar con Laporte una vez que el futbolista quede libre.

Este cambio de cromos le suena mucho al Athletic. Y es que en 2018, cuando Laporte fichó por el Manchester City, el conjunto rojiblanco se hizo con los servicios de Iñigo Martínez, que dejó la Real Sociedad. Ibaigane tuvo que pagar al club txuriurdin 32 millones por el de Ondarroa, mientras que el Athletic ingresó 65 por el francés.