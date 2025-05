El récord europeo de De Marcos a la espera de cumplir su gran sueño

Óscar de Marcos tiene otro motivo más para entrar en la historia del Athletic. La ida de la semifinal ante el Manchester United convierte al ... capitán con 75 partidos jugados en el futbolista del Athletic que más partidos internacionales ha disputado con la camiseta rojiblanca. Hasta ahora compartía esta posición con el eibarrés Markel Susaeta, pero esta noche le deja atrás.

El salto a la primera posición en el ranking de duelos europeos llega en su última temporada como rojiblanco. Pese a que es titular indiscutible, ha anunciado que deja el fútbol. La pasada campaña Ernesto Valverde le pudo convencer para que siguiera, pero en esta ocasión no ha sido posible.

En el discurso en el que anunció a sus compañeros su adiós al final de temporada les pidió ayuda para conseguir su última ilusión. «Y ya puestos a soñar... Es verdad que solo me quedaría un sueño que es difícil, pero os lo dije hace unas semanas: Si creo que hay algún equipo con los que he estado que puede conseguir ese sueño que me queda sois vosotros». Un guiño a ser el capitán que levanta el primer trofeo continental del Athletic. Y además en San Mamés. El United y una final le separan de ello.