Rafa Mir, titular en el Elche tras ser procesado por agresión sexual

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Elche Domingo, 19 de octubre 2025, 14:04

Rafa Mir es titular en el Elche-Athletic, el primer partido que se juega desde que el pasado día 8 de octubre un juzgado le procesara por un presunto delito de agresión sexual con violencia.

Según el auto del juzgado de Instrucción nº 8 de Llíria (Valencia), se considera que existen «indicios y no meras sospechas» de que Mir, entre la noche del 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2024, en una vivienda de Bétera (Valencia), agredió sexualmente a una joven de 21 años en dos ocasiones: primero en la piscina y luego en un cuarto de baño. Se le ha impuesto una fianza de 12.500 euros y medidas cautelares que incluyen retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

Su entrenador salió a apoyarle la víspera del partido. «Creemos en la presunción de inocencia. He hablado con él y está tranquilo. Si algún día juega peor o no da todo lo que puede dar, no es por eso. Se siente arropado y con ganas de jugar», indicó Eder Sarabia. Hoy le mete en el once ante el Athletic junto a André Silva como pareja de ataque.

