Una plantilla con la que soñar a lo grande a la que solo le falta la guinda de Laporte

El Athletic está a solo dos semanas de volver a ponerse el traje de competición. En plena Semana Grande, el Sevilla visitará San Mamés en ... un primer reto de altura para abrir fuego en la Liga. Ese partido será el domingo 17 a las 19.30 horas. Once días después, los rojiblancos conocerán su hoja de ruta en la Champons. Para su regreso se ha arremangado Ibaigane en su objetivo de dar un salto de calidad en la plantilla. Así han llegado Robert Navarro en ataque y Jesús Areso en una defensa a la que le falta la guinda para redondear un equipo de muchos quilates: Aymeric Laporte.

Los dos primeros cubren los puestos de Álvaro Djaló, que se ha ido cedido al Al-Gharafa de Qatar dispuesto a reencontrar su fútbol, y el capitán Óscar De Marcos, que entrega el brazalete a un Iñaki Williams la mar de motivado por la continuidad de su hermano Nico. Al margen de la vuelta de Álex Padilla tras su cesión al Pumas mexicano, y de otro regreso como el de Unai Egiluz, a préstamo el pasado curso en el Mirandés, Jon Uriarte trabaja a contrarreloj para cerrar la vuelta de Laporte antes del comienzo de la competición. El de Agen saldrá del Al-Nassr tras dos años en el fútbol saudí, el último a un gris nivel que le ha hecho desaparecer de los planes de Luis de la Fuente.

En cualquier caso, la presencia del jugador que ya vistió la rojiblanca entre 2012 y 2018 se antoja necesaria debido a la sanción por dopaje que tiene Yeray Álvarez, pendiente de una resolución de la UEFA que nadie sabe cuándo llegará. La reciente lesión de Unai Egiluz, al menos un mes fuera por su esguince de rodilla, y los problemas físicos de Aitor Paredes, con el que no se arriesgará lo más mínimo, dejan a Dani Vivián como único central sano de la plantilla.

Un equipo en el que, por cierto, nadie sabe lo que es escuchar el himno de la Campions en San Mamés y solo Yuri, con dos partidos en el PSG, ha llevado el emblemático parche en su camiseta. Laporte sí disputó siete encuentros en aquella edición 2014-15, la última participación hasta la inminente del Athletic. El internacional español, además, ganó la competición. Lo hizo en su despedida del Manchester City en 2023.

Competencia Berenguer quiere tener más protagonismo y Jauregizar busca un compañero más regular

En fin, que la experiencia del francés sería un fuerte impulso para un bloque sustentado atrás por Unai Simón. El guardameta de La Roja ya no tendrá la feroz competencia de Julen Agirrezabala, a préstamo en el Valencia. En su lugar ha llegado Padilla. Con su rol no habrá ninguna duda. Será el escudero del alavés y tendrá el caramelo de la Copa, a expensas de saber qué pasará con la Supercopa. Curiosamente, son los dos títulos en los que el Athletic tiene opciones de añadrilos a su palmarés. Simón será titular indiscutible en Liga y Champions despues de quedarse sin Europa League. En este sentido, no supondrá un quebradero de cabeza para Txingurri, obligado a esquivar las constantes preguntas antes de cada partido sobre su elección para la portería.

Un ataque vertiginoso

Pese al buen rendimiento de De Marcos y la notable adaptación de Andoni Gorosabel, la llegada de Areso eleva el nivel en el lateral derecho. Doce millones de cláusula ha sido el costo del navarro, de 26 años. En la banda izquierda no hay cambios. Yuri Berchiche, Adama Boiro y el polivalente Iñigo Lekue, que puede actuar en el resto de posiciones de la zaga, garantizan fondo de armario para afrontar las cuatro competiciones. Además, Adama puede jugar en una posición más adelantada, toda vez que el titular indiscutible es Yuri, siempre y cuando el físico le respete.

Avanzamos a la medular, donde repiten los mismos cuatro jugadores de la pasada campaña. Mikel Jauregizar es el líder del centro del campo y el otro puesto se lo discuten Iñigo Ruiz de Galarreta, castigado físicamente el último curso, y Beñat Prados, que estuvo lejos del nivel que alcanzó en la 2023-24. Mikel Vesga completa la rotación.

En la línea de tres cuartos se incorpora un Navarro que tendrá una feroz competencia. No solo con los Williams, sino con un Álex Berenguer que quiere dejar de ser el jugador número doce y hacerse un hueco entre los fijos. El problema es que por el medio está Oihan Sancet. Unai Gómez debe dar un paso al frente si quiere tener continuidad. Berenguer también actuó en punta debido a la sequía goleadora de Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi, una dupla en la que ninguno parte con el cartel de titular. No se descarta que Urko Izeta se quede en la plantilla, al igual que el mediocentro Alejandro Rego. Más complicado lo tienen Nico Serrano y Peio Canales, que necesitan regularidad. Unai Vencedor y Adu Ares no cuentan para Valverde.