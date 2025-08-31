El penalti que pidió Sancet en vano: «¿No ha pitado nada?»

Oihan Sancet, el máximo goleador del Athletic la pasada campaña, ha jugado en La Cartuja, ante el Betis, su primer partido como titular. En su ... estreno en esta Liga salió como suplente ante el Rayo Vallecano y le hicieron un penalti que él mismo transformó para dar el triunfo a los suyos.

En el estadio verdiblanco ha protagonizado una jugada bastante similar en el minuto 52. Se ha adelantado a un defensa en el área y mantiene que Bartra le ha tocado y derribado. Pero esta vez no ha entrado el VAR a revisar la jugada.

La acción en la que el @AthleticClub pidió penalti a Sancet#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/K2VIXJj6va — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Isidro Diaz de Mera lo ha tenido claro desde el inicio y ha hecho gestos con sus brazos de que no había nada. Sancet se ha quedado en el suelo, quizá para forzar una revisión del VAR, pero no lo ha logrado. Cuando se ha levantado se ha quejado a sus compañeros. «¿Pero no ha pitado nada»?, les dijo. Así fue. No se señaló penalti.