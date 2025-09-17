Peio Canales entra en la lista de la selección para el Mundial Sub'20 Paco Gallardo ha incluido en la convocatoria de 21 jugadores al centrocampista del Athletic, cedido este año en el Racing

Gabriel Cuesta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

El rojiblanco Peio Canales ha entrado en la convocatoria de la selección española para el Mundial Sub'20. El centrocampista cedido al Racing estará en el torno que se celebra del 27 de septiembre al 19 de octubre. El futbolista del Athletic entra en los planes del seleccionador de Paco Gallardo que le ha incluido en la lista de 21 jugadores para viajar a Chile.

La selección española debutará el 28 de septiembre (22.00 hora local) ante Marruecos. También se medirá en la fase de grupos a México, el 1 de octubre, y a Brasil, el viernes 4. El medio se estrenó recientemente con la selección sub'21 del técnico David Gordo para los partidos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. Participó en el choque ante Chipre y disputó los últimos minutos contra Kosovo.

Canales ya había llamado la atención del seleccionador y se encontraba en la prelista, tal y como adelantó este periódico. De esta manera, sigue quemando etapas en La Roja. Ya ha sido internacional con la Sub'19, con la que ha disputado seis encuentros, a los que se suman otros ocho más con el combinado nacional Sub'18.