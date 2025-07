Pedrerol cumple su palabra y se compra la camiseta del renovado Nico Williams tras su polémico discurso: «Ya es mía»

Gabriel Cuesta Sábado, 5 de julio 2025, 07:45 | Actualizado 08:13h. Comenta Compartir

A Josep Pedrerol no le ha quedado otra que tragarse sus palabras. El presentador de 'El Chiringuito' arremetió el pasado miércoles con un surrealista alegato contra el Athletic por promocionar su nueva equipación con la imagen de Nico Williams porque, según esgrimía, «es un jugador que se va a ir». Lo vio como una «provocación» y una herramienta de «presión». Pues bien, la renovación del extremo hasta 2035 con el club rojiblanco ha hecho saltar por los aires en tan solo unas horas su razonamiento. Y no le ha quedado otra que dar marcha atrás y reconocer su error de una forma muy gráfica: comprando la camiseta de Nico.

Ya lo había adelantado en el espacio de 'Jugones', el informativo de Deportes de La Sexta que se emite a las 15:10 horas. «Me la voy a comprar». Y lo hizo. Comenzó el especial de 'El Chiringuito' anoche de espaldas en la penumbra, con la camiseta del Athletic puesta y señalando el '10' de la estrella rojiblanca. Esa que hacía un par de días veía como una «provocación» porque no tenía lógica alguna que «unos padres compren la camiseta de un jugador que se va a ir».

Cabe recordar que la crítica de Pedrerol se cernió sobre una imagen que lleva colgada en la web del club desde hace más de un mes, cuando se jugó con la nueva camiseta en San Mamés. Por aquel entonces, en mayo, no había saltado el 'caso Nico'. Y no ha sufrido cambio alguno desde entonces. «El anuncio de 'me quedo' ha sido espectacular. Felicidades al equipo de marketing y comunicación del Athletic. No se puede hacer mejor», rectificaba sobre el vídeo en el mural de los Williams para anunciar la noticia de la continuidad del pequeño de la saga. El propio club lanzó algún dardo al presentador a lo largo del viernes por su postura.

Pedrerol incluso cambió su postura sobre el 'caso Nico' tras el inesperado giro de guion ¡. «Si eres del Athletic, enhorabuena. Si eres del Barcelona, lo siento. Si eres Nico... no sé qué decirte. Felicidades, pero te querías ir al Barça. Así se lo comunicaste al club en su momento y a varios compañeros que juegan allí», recordaba. Eso sí, desmontó los argumentos de sus colaboradores culés, Jota Jordi y José Álvarez, que denunciaron la decisión de Nico como una «falta de respeto» al club de la Ciudad Condal. Informaban de que se habían enterado en la misma mañana a través de la información del Athletic, algo que desmintió el propio Pedrerol. «No es todo tan sencillo y tan simple. Deco sabía ya el jueves que Nico no iba porque no daba garantías. Quien se haya enterado en la misma mañana, no pintaba nada en la negociación», sentenciaba el presentador catalán.