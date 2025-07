La provocación del madridista Roncero: se pone la camiseta de Nico para mofarse de los tertulianos culés de 'El Chiringuito'

G. Cuesta Sábado, 5 de julio 2025, 09:19 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

Tomás Roncero es seguramente el mayor devoto del Real Madrid entre los periodistas deportivos. Y este viernes en 'El Chiringuito' no perdió la oportunidad de mofarse de Jota Jordi y José Álvarez, los colaboradores culés del espacio deportivo de Pedrerol, tras conocerse la noticia de que Nico Williams renovaba con el Athletic hasta 2035. A los dos les tocó tomar de su propia medicina tras varias semanas tratando con un cierto tono burlón al club rojiblanco y su afición.

En pleno debate sobre la operación fallida del Barça, Roncero no desaprovechó su oportunidad. «Tengo un calor que me muero... ¡Dios mío! Qué calor hace». Llevaba la chaqueta de la selección española y no dudó en desabrochársela para... lucir la nueva camiseta de Nico Williams mientras comenzaba a sonar en plató el himno del Athletic. Un gesto que también protagonizó el propio Pedrerol al inicio del programa a raíz de su polémico alegato en el que tildó de «provocación» que el club rojiblanco promocionase su nueva elástica con la imagen del extremo al estar su futuro en el aire.

Nico Rodríguez aplaudía a su compañero, que se abrazaba a Edu Velasco, al que también vaciló. «'Sha la la la la la laaaaa' Athleeeetic WIN», comenzó a gritar. El colaborador rojiblanco dijo el habitual «Club» en lugar del acrónimo que hace un guiño al verbo ganar en inglés y 'Williams Iñaki Nico'. «¡Es WIN! ¡Es WIN! ¿No has visto el vídeo?», le reprendía Roncero.

🦁 @As_TomasRoncero, UN LEÓN MÁS.



❤️🤍 Se quita la chaqueta y... POESÍA.



😅 Eso sí: el gag es mejorable. pic.twitter.com/pPJHB2qTiQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2025

Ahí se vino arriba y acabó saltando eufórico justo delante de Jota Jordi, que le afeaba al gesto negando con el dedo. Hasta Pedrerol tuvo que pedirle que se calmara para poder continuar con el programa. «Roncero, por favor...», insistía el conductor de 'El Chiringuito'. Al final, consiguió que volviese a su asiento.