Hacer lo que nunca se ha hecho para entrar en los libros de historia

El Athletic está en un terreno desconocido, inexplorado, que requiere de grandes dosis de confianza, fe, personalidad y sobre todo de fútbol para salir de ... una situación de extrema gravedad. Meterse en la final de la Europa League después de perder 0-3 contra el Manchester United constituiría una proeza sin precedentes, una hazaña de proporciones bíblicas que haría entrar a los rojiblancos en la gran enciclopedia del fútbol. Porque no hay ningún antecedente en sus 127 años de vida que avale una operación de semejante magnitud internacional, de regresar de entre los muertos y remontar un marcador tan adverso. Más que nada porque los bilbaínos siempre se han mostrado muy fiables en las eliminatorias continentales iniciadas en San Mamés y han afrontado los choques de vuelta con buenas rentas o cuanto menos resultados manejables, ajustados. ¿Traducción? Los hombres de Ernesto Valverde tendrán que hacer lo que nunca han hecho si quieren estar el 21 de mayo en La Catedral, donde salvo sorpresa esperará el Tottenham.

Los superordenadores y las proyecciones analíticas dan un 3% de posibilidades al Athletic de levantar el 0-3 y eliminar al Manchester United en Old Trafford, donde ya ganó y marcó tres goles en 2012. También es cierto que recibió dos, pero ahí está el dato anotador. Cualquier clavo es bueno a la hora de agarrarse a la vida, por muy ardiente y candente que esté, incluso abrasador. El caso es que el equipo encajó su derrota más abultada como local en las competiciones europeas junto con la del Werder Bremen, en diciembre de 2009, que calcó el resultado de los 'diablos rojos'. Aquello fue en la fase de grupos y tampoco impidió avanzar a la ronda de dieciseisavos. Ahora la película es diferente, aunque la plantilla no renuncia a un final feliz. «¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. 4.000 locos estaréis en Manchester para intentar hacerlo posible. Zergaitik ez? (¿Por qué no?)», escribió este viernes Iñaki Williams en sus redes sociales, afanado en transmitir la fe en la remontada. Ya lo había hecho al poco de acabar el partido, aún sobre el césped de La Catedral, donde fue contundente: «Hay que confiar. Somos capaces de remontar».

Difícil? Si

Imposible? No

4000 locos estaréis en Manchester para intentar hacerlo posible… 🤞🏿

Zergaitik ez? ❤️🤍 @AthleticClub — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) May 2, 2025

Para ello habrá que escribir un nuevo capítulo en el gran libro de historia rojiblanco. Hacer lo que nunca se ha hecho. El Athletic ha abierto 26 eliminatorias europeas en San Mamés y solo ha perdido tres partidos, con un balance que se completa con 19 victorias y cuatro empates. Antes del Manchester United, los leones únicamente cayeron frente al Young Boys (0-1) y el Sevilla (1-2), dos encuentros en los que se cedió por la mínima y cuyos cruces fueron solventados con suerte desigual. Contra los suizos hubo remontada (1-2) –este resultado no valdría ahora porque no existe el valor doble de goles fuera de casa–, mientras que frente a los hispalenses se rozó el pase a las semifinales (1-2), frustrado en la tanda de penaltis (5-4). Y eso es todo, no hay más antecedentes con derrotas como punto de partida de una eliminatoria continental en La Catedral. Así que toca obrar un milagro en Old Trafford para pelear por el título en el templo rojiblanco.

Diez partidos con tres o más goles

El Athletic tardó 53 años y 17 encuentros en perder su primer partido como local en una eliminatoria europea. Fue precisamente contra el Young Boys, en julio de 2009, después del camino iniciado ante el Honved húngaro en 1956. A partir de ahí, de la segunda mitad de la década de los cincuenta, pasaron por caja Manchester United, Amberes, Dunfermline, Liverpool, Eintracht, Milan, Barcelona, Ajax, Besiktas, Sporting de Portugal, Magdeburgo y Parma, mientras que se empató con OFK Beograd, Manchester City y Aston Villa. Tras el choque con los suizos, los bilbaínos tumbaron luego al Tromso, Slaven Belupo, HJK Helsinki, Inter Bakú, Valencia y Apoel, además de igualar con el Anderlecht y de caer ante el Sevilla. Era la segunda derrota en 24 cruces, y ahora son tres en 26 tras el paso de los 'diablos rojos' por Bilbao.

Los hombres de Valverde necesitan al menos tres goles en Old Trafford para soñar con la remontada, una cifra que han conseguido en diez encuentros europeos lejos de San Mamés. Fueron los que marcaron a Honved, Girondins, Austria Viena, el propio Manchester United, HJK Helsinki, Augsburgo, Panathinaikos y Spartak de Moscú; y solo dos veces han anotado más: frente al Standard de Lieja (7) y el Schalke (4). Cuestión de fe, buen fútbol y valentía.