El Athletic recupera a Sancet y Williams, pero tiene la duda de Nico, Berenguer y Unai Gómez

El mediopunta navarro regresará el domingo en Elche tras dos partidos de ausencia

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 14 de octubre 2025, 11:29

Cara y cruz para Ernesto Valverde en Lezama. El entrenador del Athletic recupera para el partido de Elche (domingo, 14.00 horas) a Oihan Sancet ... e Iñaki Williams, quienes han entrenado con el grupo este martes, pero a cambio mantiene la duda de si podrá contar con Nico Williams, Berenguer y Unai Gómez, que siguen ejercitándose al margen de sus compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

El Athletic recupera a Sancet y Williams, pero tiene la duda de Nico, Berenguer y Unai Gómez