El Athletic recupera a Sancet y Williams, pero tiene la duda de Nico, Berenguer y Unai Gómez

Cara y cruz para Ernesto Valverde en Lezama. El entrenador del Athletic recupera para el partido de Elche (domingo, 14.00 horas) a Oihan Sancet ... e Iñaki Williams, quienes han entrenado con el grupo este martes, pero a cambio mantiene la duda de si podrá contar con Nico Williams, Berenguer y Unai Gómez, que siguen ejercitándose al margen de sus compañeros.

Sancet sufrió una lesión isquiotibial en la pierna izquierda de carácter leve-moderado poco antes del partido de Champions en Dortmund. Se perdió ese duelo y el del Mallorca. Ahora parece estar en condiciones de regresar. Iñaki Williams padeció una sobrecarga muscular en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda ante el Mallorca. Ese día anotó su primer gol del curso en un penalti que él mismo provocó, pero fue sustituido debido a una cojera en el minuto 53. Eso le impidió jugar con Ghana y perderse el partido en el que su selección se ha clasificado para el Mundial'2026.

Nico se lesionó el 8 de septiembre en Turquía con la selección española. Se retiró del campo con molestias en el aductor izquierdo y las pruebas médicas revelaron una lesión muscular moderada. Se perdió seis partidos con el Athletic y regresó en el último tramo ante el Mallorca. Como no había reaparecido para entonces, Luis de la Fuente no le incluyó en la lista de convocados para los duelos de España ante Georgia y Bulgaria.

Otro de los tocados es Álex Berenguer, que padece una artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho. Su entrenador, Ernesto Valverde, advirtió que el navarro jugó con molestias antes de parar y acumular tres partidos de baja. El último de los que no se ha ejercitado es Unai Gómez, con lo que suma dos días seguidos fuera del grupo. No hay parte médico.

Los canteranos Ander Izagirre, Ibon Sánchez, Selton Sánchez e Iker Monreal entrenaron con el primer equipo.