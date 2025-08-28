El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Con nieve, Markaida dispara ante el United en enero de 1957 en San Mamés. Foto Cecilio / Athletic Club Museoa

Luces y sombras en la máxima competición continental

El Athletic ha vencido a grandes equipos con magníficos jugadores y ha decepcionado también ante rivales con menos nombre y potencial

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:24

El Athletic sabrá hoy los rivales que tendrá en su sexta participación en la máxima competición continental, un torneo que nació como Copa de Campeones ... en 1955 con un propósito unificador una década después de la contienda que arrasó Europa y en plena guerra fría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  4. 4 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  5. 5

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  6. 6

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  7. 7

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  10. 10

    La edad efectiva de jubilación en Bizkaia se retrasa y alcanza por primera vez los 65 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Luces y sombras en la máxima competición continental

Luces y sombras en la máxima competición continental