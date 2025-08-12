Laporte vuelve a Arabia con el Al-Nassr a la espera de cerrar su salida y volver al Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) está en Riad, la capital de Arabia Saudí a la que voló desde Almería, en donde el Al- ... Nassr jugó su último amistoso en su extensa pretemporada en Europa con dos concentraciones en Austria y Portugal y un amistoso de despedida en la ciudad andaluza.

Laporte no jugó ese último encuentro en el que debutó Iñigo Martínez, fichado para ocupar su puesto. El fichaje del ondarrutarra facilita el regreso del francés, pero la operación aún debe esperar.

A l francés le queda un año de contrato en el Al-Nassr a cambio de 25 millones de euros netos. El club desea que el central salga y el jugador quiere regresar al Athletic, el destino que ha elegido para retornar al fútbol europeo.

Las partes buscan un acuerdo. La operación lleva dos meses y medio en marcha. Este periódico reveló el pasado 3 de junio que la dirección deportiva del Athletic le eligió como el central a fichar y al poco se comunicó al jugador que se deseaba su regreso.

Laporte recibió encantado el planteamiento rojiblanco. Muy agradecido al Athletic, desea regresar. Por eso ha desestimado los acercamientos del Aston Villa, Nápoles, Mónaco y Olympique Marsella.

«Me encantaría volver»

«Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver», dijo en una entrevista a este periódico en 2023.

La operación queda condicionada a que Laporte y el Al-Nassr lleguen a un acuerdo de rescisión. Las dos partes negocian desde hace días, pero aunque las conversaciones están encauzadas persisten diferencias.

Al Athletic le hubiera gustado cerrar el retorno de Laporte antes del primer partido de Liga del domingo, pero el club se consuela con que el mercado cierra el 31 de agosto a las 23.59 horas. «Vamos a ver lo que pasa esta semana», suspiró Ernesto Valverde en Londres.

Al club saudí le corre prisa la operación. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En estos momentos en la primera categoría hay nueve jugadores. Además de Laporte, están Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane y Joao Félix. Por tanto, sobra uno.

Si no se cierra un trato en breve, la próxima estación clave es ver qué pasa con Laporte en el primer compromiso oficial de los saudíes. El martes 19 juegan ante el Al-Ittihad de Benzema la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudi en Hong Kong. Habrá que ver si es reclutado para el partido o no. Es probable que no sea así porque si no contó el domingo en el amistoso de Almería parece difícil que sea convocado para uno oficial.

Otra baza

Laporte cuenta con otra baza en la negociación. Por sus palabras y hechos, el Al-Nassr le ha dejado claro que no cuenta con él. Le apartó de la pretemporada de Austria, aunque rectificó para evitar problemas legales y le hizo ir a la de Portugal. Además, no ha jugado ningún amistoso y su nuevo entrenador, el portugués Jorge Jesus, ha dicho en dos ocasiones en público que desea su salida. «Necesitamos un central. Laporte saldrá y llegará un sustituto», ha indicado.

El Athletic también necesita un central. La estrategia del club es mantener la calma a la espera del acuerdo de rescisión entre Laporte y el Al-Nassr.