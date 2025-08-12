El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aymeric Laporte celebra un gol en la Liga saudí en 2024.R euters

Laporte vuelve a Arabia con el Al-Nassr a la espera de cerrar su salida y volver al Athletic

A los saudíes les urge un trato porque han dicho en público que no cuentan con él y exceden las fichas de extranjeros

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 12 de agosto 2025, 01:09

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) está en Riad, la capital de Arabia Saudí a la que voló desde Almería, en donde el Al- ... Nassr jugó su último amistoso en su extensa pretemporada en Europa con dos concentraciones en Austria y Portugal y un amistoso de despedida en la ciudad andaluza.

