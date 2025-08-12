El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año

El Al-Nassr se dirigió a Iñigo Martínez dos semanas antes de cerrar su fichaje. Los saudíes abordan a los jugadores como acostumbran, con cifras ... mareantes. Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que entre ficha anual y extras el ondarrutarra ingresará cerca de veinte millones netos.

Martínez ha firmado por una temporada. Hay una segunda opcional. El club la condiciona al rendimiento deportivo que ofrezca el primer año, pero el exjugador del Barça y el Athletic puede rechazar ese segundo curso si no lo desea.

El Barcelona no puso pegas a su salida porque está tan apretado por la masa salarial que liberar el contrato del vizcaíno le viene de perlas para inscribir jugadores, aunque sea a costa de perder a su mejor central de la pasada campaña y un líder en el vestuario.

Martínez se incorporó a la concentración del Al-Nassr en el sur de Portugal el sábado. El mismo domingo debutó como titular en el amistoso que perdieron 3-2 ante el Almería y a su conclusión voló junto a sus nuevos compañeros a Arabia Saudí, en donde prepararán la Supercopa de su país, que se juega la próxima semana en Hong Kong.