El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
El central de Ondarroa ha firmado por una temporada con opción a una segunda
Bilbao
Martes, 12 de agosto 2025, 00:00
El Al-Nassr se dirigió a Iñigo Martínez dos semanas antes de cerrar su fichaje. Los saudíes abordan a los jugadores como acostumbran, con cifras ... mareantes. Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que entre ficha anual y extras el ondarrutarra ingresará cerca de veinte millones netos.
Martínez ha firmado por una temporada. Hay una segunda opcional. El club la condiciona al rendimiento deportivo que ofrezca el primer año, pero el exjugador del Barça y el Athletic puede rechazar ese segundo curso si no lo desea.
El Barcelona no puso pegas a su salida porque está tan apretado por la masa salarial que liberar el contrato del vizcaíno le viene de perlas para inscribir jugadores, aunque sea a costa de perder a su mejor central de la pasada campaña y un líder en el vestuario.
Martínez se incorporó a la concentración del Al-Nassr en el sur de Portugal el sábado. El mismo domingo debutó como titular en el amistoso que perdieron 3-2 ante el Almería y a su conclusión voló junto a sus nuevos compañeros a Arabia Saudí, en donde prepararán la Supercopa de su país, que se juega la próxima semana en Hong Kong.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.