Laporte no viaja con el Al Nassr al 'stage' de Austria mientras se decide su futuro

E. C. Sábado, 19 de julio 2025, 22:55 Comenta Compartir

Aymeric Laporte, que esta semana ha viajado a Arabia Saudí para incorporarse a la pretemporada del Al Nassr, no viajará, al menos por el momento, ... al 'stage' que el equipo va a realizar en Austria a las órdenes del portugués Jorge Jesús, el nuevo entrenador. El club ha hecho oficial un listado de los futbolistas que estarán presentes en la concentración europea, tanto los que acudirán desde el país de Oriente Próximo como los que lo harán desde otros destinos por sus diferentes compromisos. El defensa internacional no aparece en ninguna de esas relaciones de nombres, por lo que todo apunta a que no se ejercitará en Austria con el resto de los compañeros. Tampoco está incluido el central zurdo David Hancko, jugador procedente del Feyenoord por el que el Al Nassr habría pagado 33 millones de euros y que ocupa la misma posición que Laporte.

El Athletic está ahora mismo inmerso en dos operaciones paralelas para intentar reforzarse de cara a la temporada Champions. La adquisición de Jesús Areso se ha estancado en las últimas horas cuando parecía estar encarrilada mientras que el eventual regreso del francés se ha cocinado desde el inicio a fuego lento porque su éxito depende en buena medida de la predisposición de los dirigentes de la entidad saudí a facilitar su salida. De hecho, como ya adelantó este periódico, el jugador de Agen iba a aprovechar su estancia en Arabia Saudí para conocer de primera mano cómo está la situación. Ernesto Valverde admitió el jueves en Lezama que el equipo anda «algo justo» de centrales y recordó que todavía quedaba mercado, en alusión implícita a los intentos de Ibaigane de traer a Laporte a Bilbao. El positivo de Yeray y su posterior suspensión hasta que la UEFA resuelva el caso ha convertido el fichaje del francés en un objetivo prioritario. Con el de Cruces apartado del equipo y el regreso de Unai Nuñez a Vigo, el Athletic sólo dispone ahora mismo de tres centrales naturales -Vivián, Paredes y el recién incorporado Egiluz, cedido la pasada temporada en el Mirandés-. Una lesión o una sanción de alguno de ellos dejaría el eje de la defensa en una evidente situación de precariedad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión