Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados

Aymeric Laporte podrá jugar la Champions League con el Athletic desde ya. El central nacido en Agen entra en la lista A en sustitución de ... Beñat Prados, baja de larga duración por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Gracias a una norma UEFA de reciente aprobación, Ernesto Valverde tendrá al internacional con España disponible para el partido contra el Borussia Dortmund del próximo miércoles 1 de octubre (21 horas).

«Es algo que veníamos buscando. Entonces es una buena noticia. Estábamos justos con los centrales, habíamos inscrito dos más por si acaso (De Luis e Izagirre), y tenemos un jugador más que nos puede ayudar en ese parte. Todavía tiene que ponerse a todo, pero ya es para nosotros una garantía», se ha felicitado Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Villarreal (21 horas).

Como ya adelantó este periódico, el Athletic creía que la grave lesión del centrocampista navarro iba a abrir la puerta de la Liga de Campeones a Laporte de manera inmediata en lugar de tener que esperar a que la UEFA diera el visto bueno el transfer y esperar hasta la próxima ventana de inscripciones. Y así ha ocurrido. El jugador de Agen ya está en la Lista A como un miembro más de la primera plantilla.