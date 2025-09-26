Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados
El central sustituye al centrocampista, ausencia de larga duración por lesión
Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:50
Aymeric Laporte podrá jugar la Champions League con el Athletic desde ya. El central nacido en Agen entra en la lista A en sustitución de ... Beñat Prados, baja de larga duración por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Gracias a una norma UEFA de reciente aprobación, Ernesto Valverde tendrá al internacional con España disponible para el partido contra el Borussia Dortmund del próximo miércoles 1 de octubre (21 horas).
«Es algo que veníamos buscando. Entonces es una buena noticia. Estábamos justos con los centrales, habíamos inscrito dos más por si acaso (De Luis e Izagirre), y tenemos un jugador más que nos puede ayudar en ese parte. Todavía tiene que ponerse a todo, pero ya es para nosotros una garantía», se ha felicitado Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Villarreal (21 horas).
Como ya adelantó este periódico, el Athletic creía que la grave lesión del centrocampista navarro iba a abrir la puerta de la Liga de Campeones a Laporte de manera inmediata en lugar de tener que esperar a que la UEFA diera el visto bueno el transfer y esperar hasta la próxima ventana de inscripciones. Y así ha ocurrido. El jugador de Agen ya está en la Lista A como un miembro más de la primera plantilla.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.