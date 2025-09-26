La nueva norma que ha permitido al Athletic inscribir a Laporte en Champions La modificación del reglamento de la UEFA hace unas semanas ha sido clave para conseguir inscribir al central

La grave lesión de Beñat Prados ha abierto finalmente las puertas de la Champions a Laporte. El Athletic ha anunciado que el central hispano-francés forma parte de la Lista A para competir en la liguilla de la máxima competición continental. Una buena noticia para Ibaigane que ha sido posible gracias a una normativa aprobada de manera reciente por la UEFA.

El club rojiblanco entendía que el caso de Laporte encajaba con el nuevo marco normativo después de que Prados sufriese en un entrenamiento una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Hace apenas un par de semanas, el Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol europeo modificó el reglamento de las competiciones europeas para dar una mayor protección a aquellos clubes que sufran una lesión de larga duración de algún jugador inscrito.

«El Comité Ejecutivo aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA 2025-26 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida. El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo», desgranó la UEFA para explicar el cambio.

Otra vía

De esta manera, como el caso de Laporte, los clubes ya pueden introducir un sustituto en la lista cuando se produce una lesión grave de uno de los inscritos. Antes, era necesario esperar a las eliminatorias de febrero.

Finalmente, el Athletic solventa así el trámite sin depender del otro recurso presentado. Aquel en el pedía a la UEFA la admisión de Laporte porque el cierre del plazo de inscripción en la Champions finalizó antes de que la FIFA rectificara y aceptase finalmente el transfer internacional de Laporte. En un primer momento, fue rechazado porque el Al-Nassr subió la documentación ya con el mercado cerrado. La luz verde llegó ya con las puertas de la máxima competición europea cerradas. Esa vía ya no es necesaria agotarla.