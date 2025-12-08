Laporte tiene una lesión en el isquio El central del Athletic se lesionó en el partido ante el Atlético tras una carrera con Nahuel Molina

Carlos Nieto Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:11 | Actualizado 12:30h.

El Athletic ha emitido este lunes el parte médico sobre el estado de salud de Aymeric Laporte. «Lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda», reza el anuncio de la entidad rojiblanca. El de Agen fue sustituido en el minuto 33 tras sentir un pinchazo en el muslo en una carrera con Nahuel Molina en el partido ante el Atlético del pasado sábado.

Las previsiones que se manejan desde el club es que el defensa internacional estará alejado de la competición entre tres y cuatro semanas. Por lo tanto, no regresará hasta 2026, perdiéndose los cinco partidos que restan del año: la visita del PSG, la salida al Celta, Espanyol en San Mamés y el partido de Copa, cuyo rival se conocerá este martes (13 horas). En función de su recuperación, Laporte podría reaparecer ante Osasuna (sábado 3 de enero) o en la Supercopa (miércoles 7 ante el Barcelona) que se disputa en Arabia Saudí, país del que llegó procedente del Al-Nassr.

La baja de Laporte supone que Vivián y Paredes (sancionado ante el PSG) están obligados a jugarlo todo porque Ernesto Valverde no cuenta con más efectivos en el eje de la zaga más allá de usar parches como Yuri, Lekue o incluso Vesga, que en el pasado se han desempeñado como central en caso de urgencia.

A pesar del varapalo, hay una relativa sensación de alivio con la lesión ya que no hay una rotura seria, lo que hubiese aumentado el tiempo de baja. En un primer momento incluso se temía una lesión de rodilla por lo aparatoso de la caída, pero quedo descartada incluso al descanso, cuando se supo que la dolencia era muscular.