Laporta insiste: «Vino el agente de Nico Williams ofreciendo el fichaje, yo prefería las otras opciones»

«Sucedió lo de Nico. En principio, a la vista de que Luis (Díaz) era complicado y Rashford estaba en proceso de negociación... vino el agente de Nico ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Deco me lo comentó, aunque yo prefería las otras opciones». El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha roto su silencio veinte días después de que el Athletic hiciera oficial la renovación de Nico Williams hasta junio de 2035. El máximo dirigente azulgrana insiste en una entrevista en 'Mundo Deportivo' en una versión que choca con que el extremo rojiblanco plantase al conjunto azulgrana ante las dudas generadas en torno a su inscripción por el 'fair play' financiero.

«De lo que dijeron al principio con respecto al final había mucha diferencia. Plazos de pago, comisión del agente, toda una serie de variables por las que tenían ya viso de que no se producía la operación», desgranaba Laporta, que da un palo con estas declaraciones a Félix Tainta, en el fragmento de la entrevista adelantada este jueves. Es una visión pesimista que curiosamente contrasta con el optimismo que se vertía en los medios catalanes mientras se fraguaba la operación que finalmente se acabó cayendo. Esos días el club catalán activó su maquinaria mediática para que Nico acabase vistiendo de azulgrana. Algunos ejemplos. Filtraciones a los medios de las reuniones, una entrevista de Deco en la que decía que el futbolista quería irse de Bilbao o Laporta dando por hecho que se iba a cumplir la regla 1:1 para poder fichar. No pronunció el nombre de Nico, pero se sobrentendía dado el contexto.

Ahora, lo que defiende Laporta es que el club azulgrana no se encontró con el 'no' del futbolista al no haber garantías de inscripción por su incumplimiento de 'fair play' financiero, sino que fueron ellos los que pusieron un «deadline de 48 horas». «Si no aceptaban nuestras condiciones, no se hacía. En paralelo manejábamos las otras dos opciones. Y en ese momento Rashford se fue clarificando».

Deco

Laporta aprovecha en su entrevista para hacer de menos a Nico frente a su nuevo jugador y Luis Díaz. «Había varias opciones y estoy muy contento porque hemos acabado consiguiendo la opción que más me gustaba. Yo prefería las otras dos opciones (a Nico), pero siempre hago caso a la dirección deportiva. Decía que al menos teníamos que escucharles porque era un jugador interesante, que aguanta la banda. Es cierto que me gustaba Luis Díaz. Es muy completo, pero las circunstancias con el Liverpool muy enrocado... El jugador ha querido venir en todo momento», señalaba el presidente.