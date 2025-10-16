El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El jugador del Qarabag, próximo rival del Athletic en Europa, que practica boxeo

El equipo azerbayano visitá San Mamés el miércoles en Champions

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:59

Comenta

El Athletic tiene su próxima cita con la Champions el miércoles, día 22. Los rojiblancos se enfrentan en San Mamés al Qarabag, de Ayerbayán, un equipo que ha debutado por primera vez en esta competición y que no lo está haciendo nada mal. De hecho, se ha impuesto en los dos primeros partidos de este torneo. Venció al Benfica (2-3) y al Copenhague (2-0).

Entre sus jugadores está Bahlul Mustafazadeh, el defensa de 28 años, que llegó a ser nombrado en 2023 mejor Futbolista Azerbaiyano del Año. Este futbolista también practica boxeo. De hecho, hace unos días se le vio practicando dicho deporte en un gimnasio.

En un momento dado, cuando Mustafazadeh está realizando unos cuantos golpes, se le acercó por detrás, sin ser visto, su compañero de equipo Marko Jankovic, que le da una patada en la zona el vientre y sale corriendo. En su busca sale rápidamente el futbolista de Azerbayán, que golpea en la espalda varios golpes al de Montenegro.

Por su parte, el Athletic, buscará sumar sus tres primeros puntos tras las dos derrotas en los primeros partidos. El conjunto rojiblanco solo se ha enfrentado a un equipo de Azerbaiyán hasta la fecha. Fue en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2015/16, cuando derrotó al Şamaxı por 2-0 en casa y empató 0-0 a domicilio.

El Qarabag no ha ganado niguno de sus cinco últimos encuentros contra equipos españoles, con dos empates y tres derrotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  9. 9

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  10. 10 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El jugador del Qarabag, próximo rival del Athletic en Europa, que practica boxeo

El jugador del Qarabag, próximo rival del Athletic en Europa, que practica boxeo