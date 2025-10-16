El jugador del Qarabag, próximo rival del Athletic en Europa, que practica boxeo El equipo azerbayano visitá San Mamés el miércoles en Champions

El Athletic tiene su próxima cita con la Champions el miércoles, día 22. Los rojiblancos se enfrentan en San Mamés al Qarabag, de Ayerbayán, un equipo que ha debutado por primera vez en esta competición y que no lo está haciendo nada mal. De hecho, se ha impuesto en los dos primeros partidos de este torneo. Venció al Benfica (2-3) y al Copenhague (2-0).

Entre sus jugadores está Bahlul Mustafazadeh, el defensa de 28 años, que llegó a ser nombrado en 2023 mejor Futbolista Azerbaiyano del Año. Este futbolista también practica boxeo. De hecho, hace unos días se le vio practicando dicho deporte en un gimnasio.

En un momento dado, cuando Mustafazadeh está realizando unos cuantos golpes, se le acercó por detrás, sin ser visto, su compañero de equipo Marko Jankovic, que le da una patada en la zona el vientre y sale corriendo. En su busca sale rápidamente el futbolista de Azerbayán, que golpea en la espalda varios golpes al de Montenegro.

Por su parte, el Athletic, buscará sumar sus tres primeros puntos tras las dos derrotas en los primeros partidos. El conjunto rojiblanco solo se ha enfrentado a un equipo de Azerbaiyán hasta la fecha. Fue en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2015/16, cuando derrotó al Şamaxı por 2-0 en casa y empató 0-0 a domicilio.

El Qarabag no ha ganado niguno de sus cinco últimos encuentros contra equipos españoles, con dos empates y tres derrotas.