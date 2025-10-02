El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El muro rojiblanco se ganó el respeto del poderoso amarillo

EL CORREO vivió en primera persona cómo la afición del Athletic entregó su cuerpo y alma a empujar a su equipo en una noche en la que recibió la admiración de la afición del Borussia Dortmund

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:54

Que una afición como la del Borussia Dortmund, acostumbrada a espectaculares exhibiciones de animación de su poderoso muro amarillo, dedique unos minutos a aplaudir ... a una hinchada rival como la del Athletic supone un enorme reconocimiento para las 4.000 personas que nos dejamos el cuerpo y el alma para empujar a un equipo que se hundió en una terrible primera parte pero que despertó en la segunda y nos hizo soñar con puntuar por primera vez en esta Champions League que ha nacido torcida para nuestra formación. El intercambio de palmas entre ambas partes resultó una maravillosa manera de decir a la gente desplazada desde Bilbao que se había ganado el respeto de la grada germana y también, por qué no decirlo, de demostrar que en el fútbol la rivalidad se queda en el césped y no debe trasladarse a la grada.

