El verano no es para Valverde

Atendiendo a los marcadores, el Athletic acaba de completar la peor pretemporada del siglo. Dicho así suena crudo, pero las cifras no mienten. El verano ... se ha cerrado con una victoria y seis derrotas; seis goles a favor y quince en contra. Estamos ante una estadística demoledora, solo matizada por los problemas en forma de lesiones y ausencias que se han acumulado este mes y medio de trabajo y por el nivel de los equipos a los que se ha enfrentado, tres de ellos posibles rivales en la próxima Champions League.

Valverde se ha superado a sí mismo, porque con él en el banquillo el Athletic ha completado en este cuarto de siglo otras dos pretemporadas pésimas en cuanto a resultados, aunque algo más asimilables que la actual. En el último curso de su segunda etapa como técnico rojiblanco, la temporada 2016-17, el Athletic también completó un verano con una sola victoria, aunque sumando cinco empates y solo dos derrotas. Marcó ocho goles y encajó nueve.

Más cerca en el tiempo, el curso 2023-24, el verano también acabó con un solo triunfo, contra tres empates y dos derrotas, con seis goles a favor y siete en contra. Antes de que nos pongamos nerviosos con la lectura de los números de este verano habría que recordar que aquellas dos malas pretemporadas de Valverde precedieron a magníficos cursos.

En la 2016-17, el técnico se despidió del Athletic dejándolo clasificado para la Europa League tras acabar séptimo con 63 puntos. Tenemos muy fresco en la memoria el desenlace del curso 2023-24: quinto en la Liga con 68 puntos y campeón de Copa cuatro décadas después.

Valverde tuvo mejores números veraniegos en sus dos primeros años al frente del primer equipo. En el verano que precedió a la temporada 2003-04 el Athletic ganó cinco partidos y perdió dos. Los rojiblancos acabaron aquella Liga quintos, clasificándose para la Europa League. En la Copa, cayeron ante el Torrelavega en la fase previa. El siguiente verano se saldó con cuatro victorias, un empate y una derrota, pero el equipo acabó noveno en la Liga. En la Copa cayó en los penaltis en la semifinal contra el Betis.

Es verdad que el Athletic acaba de cerrar su peor verano en cuanto a los marcadores se refiere, pero solo el tiempo nos dirá si el trabajo desarrollado en estas derrotas en los amistosos acaba fructificando cuando los puntos estén en juego, que es de lo que se trata. También hay que recordar que se ha enfrentado a gigantes europeos con una plantilla muy mediatizada por lesiones de futbolistas clave, acumuladas sobre todo en el centro de la defensa.

Enfrentarse a equipos como el Liverpool o el Arsenal, los dos primeros clasificados en la Premier la pasada temporada, con un solo central específico en la convocatoria, es opositar al desastre. Diez goles en tres partidos lo certifican. Un repaso a su trayectoria en el Athletic nos descubre a un Valverde que dedica los veranos a sentar las bases del equipo para la competición, sin conceder mayor trascendencia a los marcadores de los amistosos.

Las urgencias no van con él y aunque sabe que en el fútbol hace falta muy poco para que se enciendan las luces de emergencia, siempre ha sabido mantener la calma y separar el grano de la paja. ¡Claro que es mejor ganar que perder hasta en los entrenamientos de Lezama!, pero hay motivos suficientes para confiar en que el equipo dará su auténtica talla en cuanto comience la competición.

Salvo que concurran circunstancias muy excepcionales, las pretemporadas suelen ser un recuerdo muy lejano antes de octubre. Porque, generalmente, lo que ocurre en los meses más calurosos no tiene que ser necesariamente premonitorio de lo que vendrá en invierno. El verano de 2005 nadie podía adivinar que estábamos en los albores del conocido como bienio negro, cuando el Athletic de Mendilibar le hizo un 0-9 al Lokomotive Leipzig.

Aquella fue una pretemporada correcta, con cuatro victorias, tres empates y otras tantas derrotas, empañada, eso sí, por la eliminación en la Intertoto ante el Ecomax Cluj. Como lo fue la del verano siguiente, en el que el Athletic de Sarriugarte derrotó entre otros al Middlesbrough y al Everton.

La hora de la verdad sonará para el Athletic el próximo domingo. Entonces veremos dónde está realmente el equipo. Mientras tanto, que no cunda el pánico.