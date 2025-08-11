El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El técnico del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde. Miguel Toña
Análisis

El verano no es para Valverde

El técnico ya ha completado en este cuarto de siglo otras dos pretemporadas pésimas en cuanto a resultados

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:17

Atendiendo a los marcadores, el Athletic acaba de completar la peor pretemporada del siglo. Dicho así suena crudo, pero las cifras no mienten. El verano ... se ha cerrado con una victoria y seis derrotas; seis goles a favor y quince en contra. Estamos ante una estadística demoledora, solo matizada por los problemas en forma de lesiones y ausencias que se han acumulado este mes y medio de trabajo y por el nivel de los equipos a los que se ha enfrentado, tres de ellos posibles rivales en la próxima Champions League.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El verano no es para Valverde

El verano no es para Valverde