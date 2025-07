Queda trabajo por delante

Estamos en verano, tiempo de echar la teja en Izaro o disfrutar de las verbenas al aire libre. Tiempo de Tour y siestas imperiales. El ... fútbol no se hizo para el verano, así que en esta época las noticias más llamativas se producen casi siempre fuera de los terrenos de juego. Mientras el autobús del Athletic se dirigía a Laguardia saltó la buena nueva del fichaje de Areso, un asunto que empezaba a tomar formas de culebrón y nos remitía a algunos capítulos vistos con Nico Williams como protagonista. Afortunadamente, el guionista tuvo a bien acelerar el desenlace y ya podemos pasar página y sintonizar el serial de Laporte para terminar de completar el verano, ojalá que con final feliz para el Athletic.

El homenaje a De Marcos era el argumento del choque entre Athletic y Alavés, un buen motivo para llenar el campo de Laguardia a sabiendas de que el espectáculo no sería precisamente apasionante, como no lo puede ser en pleno mes de julio. En honor a los protagonistas se puede decir que, al menos, ofrecieron una tarde entretenida, que no es poco.

Los dos entrenadores optaron por presentar dos alineaciones completamente distintas en cada tiempo, así que, por el mismo precio, pudimos ver dos partidos distintos y tomar las primeras notas sobre lo que van apuntando los chicos de cara al próximo curso.

La repetición ayer de algunos detalles que vimos en el primer ensayo de Amorebieta puede elevarlos de la categoría de mera anécdota a tendencia a observar en futuras probaturas. La situación de Unai Gómez en el lateral izquierdo, sin ir más lejos. La sobrepoblación en la zona de creación y el rendimiento irregular del de Bermeo el año pasado parecen haber convencido a Valverde a probarle como defensa. No sería el primero en recorrer ese camino. El homenajeado ayer, por ejemplo, llegó al Athletic como hombre de ataque, que vivió momentos brillantes con Marcelo Bielsa, y terminó convertido en un fijo en el costado derecho de la zaga.

También repitió Adu Ares en esa posición, pero su historia no tiene nada que ver con lo comentado en el caso de Unai Gómez. Con Areso, Gorosabel y Rincón en nómina, el papel de Ares como lateral sí que sigue pareciendo anecdótico.

También hay cosas que no cambian. El rol de Lekue como chico para todo, por ejemplo. Ayer volvió a jugar en el centro de la defensa, esta vez haciendo pareja con Vivián. Repasando las ocasiones que tuvo el Alavés hasta el descanso, vienen a la mente las palabras de Valverde cuando se quejaba de que la plantilla está justita en esa posición.

Estos partidos que son como entrenamientos con público se agradecen en estos tiempos enlos que Lezama es tan inaccesible como la cartuja para un laico. El aliciente ayer era volver a ver a Navarro y asistir al estreno de Nico Williams. El primero ha venido con la etiqueta de que puede jugar en las tres posiciones de ataque, o sea, la misma que tenía colgada Djaló por estas fechas el año pasado, dicho sea sin ánimo de señalar. En Amorebieta vimos al fichaje por dentro y ayer por la derecha. Habrá que seguir observándole a la espera de que las pinceladas de calidad técnica que va dejando acaben completando el cuadro que se espera de él desde que deslumbró cuando era un adolescente.

A Nico se le vio con ganas de agradar, como si quisiera compensar cuanto antes los sustos y los disgustos que le propina al personal cada verano. Se empeñó en hacer la jugada del partido y hasta cazó un disparo muy estético aunque demasiado cruzado. Se agradecen la intención y, sobre todo, las ganas de interpretar un papel estelar incluso en choques tan intrascendentes.

Aunque huelga decir que el resultado es lo de menos, hay que consignar que el Athletic perdió ante un rival que empezó con un equipo que puede parecerse bastante al que será habitual en la Liga, pero que marcó su gol en la primera jugada de la segunda parte, cuando los veintidós protagonistas ni siquiera se habían asentado en el campo. Después Raúl Fernández, recién llegado de la portería del Mirandés, evitó en un par de ocasiones que Izeta o Prados establecieran un empate que hubiera reflejado mejor lo sucedido en los noventa minutos.

Quedó claro que el Athletic tiene trabajo por delante y verano suficiente para desarrollarlo. Se trata de ir acumulando minutos y kilómetros para ajustar las piezas porque el plan general está redactado hace tiempo por Valverde y está más que demostrado que funciona.