Homenaje a De Marcos en Laguardia: «Echaré de menos jugar en San Mamés hasta que me muera»

Igor Barcia Martes, 22 de julio 2025, 19:00 | Actualizado 20:11h.

«Echaré de menos jugar en San Mamés hasta el día que me muera», ha reconocido un emocionado Óscar de Marcos en el previo del ... amistoso de Laguardia. Allí, en su casa, junto a los que fueron sus compañeros hasta hace un par de meses, el ya exlateral rojiblanco comenzó a entender que esto ya no son «unas vacaciones más largas», como dijo, sino que es la primera pretemporada en muchos años, desde que debutó con el Alavés, en la que ya no forma parte de un equipo. Después del enorme homenaje que le tributó San Mamés en el último partido de Liga contra el Barça, tocaba ayer un reconocimiento más íntimo pero muy sentido, delante de su gente, la que le vio crecer. «Es un día muy especial, aquí se junta toda mi vida», resumió.

El marcador del campo daba la bienvenida a la nueva denominación del recinto de Laguardia. Desde ahora lleva el nombre de un exfutbolista que creció en el Alavés y se convirtió en un referente en el Athletic. Óscar de Marcos es el segundo jugador con más partidos disputados en la centenaria historia rojiblanca, solo por detrás del mito Iribar. Así que el Trofeo Villa de Laguardia fue la excusa perfecta para que Alavés y Athletic se acercaran hasta la localidad del '18' rojiblanco para rendirle homenaje tras su retirada. 🤝 Nuestro excapitán, Óscar de Marcos, realiza hoy el saque de honor en su localidad natal en el encuentro entre los dos clubes en los que ha jugado en el fútbol profesional.



¡Nos alegra mucho volver a verte, Demar!#AlavésAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/DZ1NWy5ND7 — Athletic Club (@AthleticClub) July 22, 2025 En un recinto abarrotado, con cerca de 2.000 espectadores y las entradas agotadas desde hace días por numerosos athleticzales que disfrutan del verano en la Rioja Alavesa, a De Marcos se le veía feliz cuando llegó media hora antes del partido y vio el ambiente que había en un escenario que conoce a la perfección. Rejalado, bronceado, camisa blanca y pantalón negro, De Marcos reconoció que todavía no había terminado de asumir su nueva condición de exjugador. «Llevo todo el mes en Laguardia, con la familia, disfrutando de mi gente, y todavía no he tenido tiempo de echar de menos el fútbol, es como si fueran unas vacaciones largas». Pero acto seguido admitió que «cuando llegue el primer partido en San Mamés sí que lo echaré de menos, no solo en ese partido, sino hasta que me muera echaré de menos jugar en San Mamés». Pasillo y saque de honor También se refirió al fichaje de Areso –«se trata de un muy buen refuerzo para la plantilla»– y a su relevo como número 18 en el vestuario. «Estoy muy contento de que haya sido Jauregizar el elegido», admitió. Después llegó su momento, el de salir al centro del campo por el pasillo que le realizaron tanto Alavés como Athletic. Acompañado de Iñigo, Alba y Clara, sus hijos, De Marcos saludó a los aficionados y excompañeros, y después recibió una makila de manos del presidente del club de Laguardia. Quedaba la foto de familia y el saque de honor. Después, el ya exjugador Óscar de Marcos se retiró a la banda para seguir desde la grada de 'su' campo y junto a su familia un encuentro muy especial. Toda su vida, como dijo, unida en una jornada que no olvidará.

