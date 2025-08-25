El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sancet, el futbolista diferencial

Jon Rivas

Jon Rivas

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:00

Oihan Sancet Tirapu se está convirtiendo en la referencia anímica del Athletic porque ha conseguido que sus presencias tengan más peso que sus ausencias, que ... son muchas. Cuando Sancet no está su equipo lo nota; cuando está, todavía más. Su impacto es extraordinario, incluso en el ánimo de sus compañeros, y lo volvió a demostrar frente a un Rayo muy bueno, con pocas fisuras, modelado por Iñigo Pérez a su imagen y semejanza. Un conjunto inteligente que aprovecha todas las armas, y no son demasiadas, que tiene. El navarro habló de conservar la categoría, ese es el objetivo que se marcan en Vallecas, pero da la sensación de que pueden aspirar a algo más.

