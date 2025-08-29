Una Champions muy atractiva

Dicen que después de una corrida en Francia, el torero Rafael Guerra, 'Guerrita', quiso regresar a su casa de un tirón, en tiempos en los ... que ni se soñaba con viajar en avión y las carreteras eran lo que eran. Un miembro de su cuadrilla trató de disuadirlo: «Pero maestro, que Córdoba está muy lejos», y el torero respondió: «Córdoba está donde tiene que estar. Lo que está lejos es esto». Es lo mismo que piensan en Almaty: ellos están donde tienen que estar, y lo que está lejos es el resto de Europa, pero eso no quita para que los que están lejos de la ciudad kazaja y han visto como el sorteo les pasaba de largo, hayan respirado aliviados. Las manos de Kaká e Ibrahimovic, y el software de la UEFA han evitado el viaje de catorce horas, menos mal.

Claro que de eso del software y del botón que apretaban los ex futbolistas como cuando se elige personaje a imitar en 'Tu cara me suena', habría mucho para hablar. Porque si cuando Infantino, que ha llegado tan lejos, resultaba sospechoso cuando extraía las bolas de lo sorteos, por aquello de que si estaban calientes o frías, qué se puede decir de algo que ni vemos ni controlamos. Se cae al suelo una bolita del sorteo de Navidad y media España empieza a creer en conspiraciones y resultados amañados, y luego va Ibrahimovic y aprieta el botón de 'Tu cara me suena', salen los rivales del Real Madrid, por poner un ejemplo, y todo el mundo se queda conforme.

Antes, sacaban el sobre del ganador de un sorteo por televisión, bajo la atenta mirada de un notario del Ilustre Colegio de Madrid, que era un señor que estaba en una esquina, con tupé negrísimo a base de Farandol, bigote tupido, y que asentía levemente cuando le nombraban, y el personal acababa mosqueado, pero anuncia el ordenador los nombres del Arsenal, el Borussia, el Sporting, el Slavia, el Newcastle, el Atalanta, el Qarabag, y sobre todo el PSG, y aquí paz y después gloria. Nadie rechista.

Desde aquí tampoco, claro, porque hacemos un auto de fe pensando que todo es legal, que está todo correcto, y que nos gustan los rivales que le han caído en suerte al Athletic, algunos por históricos, como el Arsenal, otros porque traen buenos recuerdos, como el Newcastle, el Sporting de Portugal y el reciente Slavia que pasó por San Mamés, alguno porque cae bien, como el Borussia Dortmund y esa tribuna gigantesca que es el paradigma perfecto de una grada de animación; también hay algún melón sin abrir, como el Atalanta que apetece degustar, y la perita en dulce, que no nos salga amarga, del Qarabag.

Y qué demonios, el Paris Saint Germain, que es el actual campeón de Europa, sí, ¿y qué? Recordemos que la última vez que visitó San Mamés, en la fase de grupos de la Europa League más memorable de los últimos años del Athletic, cayó con claridad, y si ganó el equipo parisino en el Parque de los Príncipes fue porque los rojiblancos ya estaban clasificados y los franceses, eliminados, así que los antecedentes son favorables pese a que ahora el PSG sea eso que algunos llaman club-estado, y por los campos por donde pasa no crece la hierba.

El Athletic tendrá que competir al máximo nivel para meterse al menos entre los 24 equipos elegidos para pasar a las eliminatorias. Ninguno de los rivales dará respiro. No vale salir a disfrutar, hay que hacerlo a rascar cada punto en juego. Otra cosa es que los aficionados sí que disfruten con los viajes; a Newcastle, a Dortmund, a Bérgamo o a la preciosa Praga, pero siempre, ellos también, con la ambición necesaria después de un sorteo muy atractivo.