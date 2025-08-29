El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una Champions muy atractiva

Hagamos un auto de fe, pensemos que todo está correcto y que nos gustan los rivales que le han tocado al Athletic

Jon Rivas

Jon Rivas

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:31

Dicen que después de una corrida en Francia, el torero Rafael Guerra, 'Guerrita', quiso regresar a su casa de un tirón, en tiempos en los ... que ni se soñaba con viajar en avión y las carreteras eran lo que eran. Un miembro de su cuadrilla trató de disuadirlo: «Pero maestro, que Córdoba está muy lejos», y el torero respondió: «Córdoba está donde tiene que estar. Lo que está lejos es esto». Es lo mismo que piensan en Almaty: ellos están donde tienen que estar, y lo que está lejos es el resto de Europa, pero eso no quita para que los que están lejos de la ciudad kazaja y han visto como el sorteo les pasaba de largo, hayan respirado aliviados. Las manos de Kaká e Ibrahimovic, y el software de la UEFA han evitado el viaje de catorce horas, menos mal.

