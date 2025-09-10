El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Williams encara a un rival en el partido ante el Betis en La Cartuja. Factoría 9

Un otoño que marcará la temporada

El Athletic afronta un calendario muy duro de 20 partidos de aquí a Navidad, periodo en el que en 2024 cimentó su éxito con una racha histórica

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:02

El Athletic regresa este sábado a la competición y lo hace con la confianza de verse colíder del campeonato haciendo compañía al Real Madrid y ... con una inesperada espina clavada a última hora. Nos referimos, por supuesto, al tremendo chasco vivido con el fichaje fallido de Laporte, sobre el que la familia rojiblanca no deja de hablar sin saber bien a qué atenerse. Lo cierto es que, cuando nos las prometíamos muy felices y nos preparábamos para celebrar durante el parón de Liga el regreso a casa del central francés, un refuerzo imprescindible, de repente nos vemos lamentando una chapuza que deja a la tropa de Valverde en una situación muy precaria en el eje de su defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  8. 8

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un otoño que marcará la temporada

Un otoño que marcará la temporada