Imagen de las instalaciones de Lezama. E. C.

Uriarte sigue buscando ingresos atípicos y ahora los encuentra en Lezama, como ya prometió en su programa electoral

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 14 de octubre 2025, 00:01

Monetizar es uno de esos verbos que, de un tiempo a esta parte, han traspasado lo que podríamos llamar su ámbito privado, el de la ... economía y la contabilidad, para expandirse no ya hasta el habla coloquial –por ahora, tampoco es para tanto–, pero sí hasta el discurso público. Monetizar, es decir, transformar en moneda, es ya la designación de un objetivo estrictamente obligatorio para cualquier gestor que se precie. Jon Uriarte, por ejemplo, no pierde ocasión de buscar nuevos ingresos a base de monetizar todo lo que considera monetizable. Hace unos días, sin ir más lejos, conocimos que ha eliminado del palco de San Mamés 44 sillas, que pasarán a ser asientos exclusivos con precios que rondarán entre los 455 y los 730 euros por partido. «Este saca dinero hasta de debajo de las piedras», escuché decir entonces, con la admiración que se reserva a los más sagaces visionarios, a un conocido del presidente rojiblanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

