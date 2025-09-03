El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reuters

Lo que faltaba

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:26

El fichaje de Laporte parecía cerrado la tarde del lunes. Y todos suspiramos aliviados y celebramos el final feliz de una cuenta atrás que recordaba ... a la de una de esas bombas que el héroe de la película desactiva entre sudores fríos cuando sólo falta un segundo para la explosión. Habían sido más de tres meses cansinos de tensión, incesante goteo informativo y hasta desesperadas intentonas de exclusivas que se volatilizaban en un suspiro. Que todo acabase tan bien y el Athletic pudiera cerrar un fichaje absolutamente necesario y en unas condiciones más que razonables -diez millones de traspaso y algo más de cuatro millones netos al jugador por tres temporadas- era una magnífica noticia. Ni siquiera nos importaba que quedasen algunos pequeños flecos. Eran pecata minuta.

