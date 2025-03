La divertida 'pulla' de Jauregizar a Rafa Alkorta: «No se ha esforzado mucho...»

A.M. Jueves, 20 de marzo 2025, 08:25 Comenta Compartir

Mikel Jauregizar va quemando etapa tras etapa a una velocidad de vértigo. A sus 21 años recién cumplidos es uno de los hombres fijos de Valverde en la rotación y ya suma más de dos mil minutos en lo que va de temporada repartidos en 35 partidos. Su buen hacer en el medio campo le valió la llamada de Santi Denia para la selección sub-21 en noviembre y ahora vuelve a repetir con La Rojita.

El de Bermeo es uno de los grandes nombres de las jóvenes promesas del fútbol español y ayer se dejó ver en 'El Larguero' donde dejó alguna que otra perla. Como la 'pullita' que le dio a Rafa Alkorta cuando se enteró del mote que usa el exfutbolista para nombrarle cuando comenta los partidos del Athletic. «Te llama 'la piraña'», le comentaron desde la Ser. Jauregizar no dio crédito y entre risas le pidió que le diese una vuelta: «No se ha esforzado mucho».

Para algunos es Mikel 'JaureWizard', pero para nuestro Rafa Alkorta es 'La Piraña'



Vamos a tener que darle una vuelta al mote, que parece que no convence...



"No se ha esforzado mucho, ¿no?"

Según afirmaron anoche desde el programa, el mote de la 'piraña' viene porque le ve «corriendo el centro del campo, yendo a morder, disparando...». «El tío no para... es una piraña», suele decir el exdirector deportivo rojiblanco. Aunque al joven le gusta más el mote de 'Jauregüizar' que le puso Guruzeta, confiesa.

"¿Iñaki o Nico? Me quedo con los dos, como elegir entre ama y aita"



"Cuando dije en casa que fichaba por el Athletic pensaban que era broma, era el sueño de todos"



"Mi padre me hablaba de la última gabarra y yo pude estar en una"



Mikel Jaureguizar, en #ElLarguero

No fue del único tema que habló en la radio. Era el día del padre y tuvo unas bonitas palabras para su progenitor. «Aita es muy athleticzale y cuando nos acercábamos a la final de Copa siempre me decía 'joe yo viví la Gabarra y es muy especial' y cuando estuve dentro ya me dijo 'estoy flipando'». Contó que en casa pensaron que «era broma» cuando dio el salto al Athletic. «Se pusieron muy contentos», aseguró.

¡Saludamos a Mikel Jaureguizar desde la convocatoria de la @SEFutbol sub 21!



"El año pasado estaba en 2ª RFEF y este año estoy sumando con el primer equipo y en la selección"



"Estoy cómodo, tengo la confianza del míster y estoy contento de sumar con el Athletic"

La progresión de Jauregizar es muy sorprendente y él mismo asume que va quemando etapas a un ritmo prometedor. «El año pasado estaba en Segunda RFEF y este año estoy sumando con el primer equipo y en la selección», reconoció a la vez que agradeció tener la «confianza» de Valverde.