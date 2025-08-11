Iraia Iturregi será la segunda de Sonia Bermúdez al frente de la selección femenina

Igor Barcia Lunes, 11 de agosto 2025, 15:06 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

Iraia Iturregi siempre está dispuesta a abrir camino, a hacer historia en el fútbol femenino. Después de convertirse en una leyenda del Athletic como jugadora, de convertirse en la primera mujer al frente del equipo femenino y ser la primera mujer que aparece en el organigrama de un bloque masculino rojiblanco cuando recaló como segunda entrenadora del Basconia, Iraia da el salto a la selección española y recala como la mano derecha de Sonia Bermúdez, relevo desde hoy de Montse Tomé al frente de España.

Este periódico ya avanzó que Iraia Iturregi se encontraba en negociaciones con la Federación Española para entrar en el organigrama del fútbol femenino. Tras valorar la posibilidad de hacerse cargo de la selección sub'19, finalmente será otro viejo conocido del Athletic como es David Aznar quien se ocupe de este cargo relevando a Javier Lerga, desde el 1 de julio nuevo entrenador del equipo rojiblanco. En este cruce de caminos entre el Athletic y la selección española también se incluye Iraia, que finalizó su labor en el Basconia, el segundo filial rojiblanco, para ahora dar un nuevo rumbo a su carrera como entrenadora.

A sus 40 años la bilbaína jugó en el Athletic 402 partidos (tercera en la clasificación histórica), anotó 64 goles y conquistó cuatro títulos de Liga (2003, 2004, 2005 y 2016). Después optó por dar el salto al equipo femenino, donde completó una gran trayectoria antes de que el Athletic la integrara en 2023 en el cuerpo técnico del Basconia, entrenado por Bittor Llopis y que la pasada temporada dio el salto a Segunda Federación. La vizcaína, en una entrevista con este periódico, no cerraba la puerta a sumergirse en el fútbol masculino. ¿Se ve ahí?, era la pregunta. «Es que ni me veo ni no me veo, pero no lo descarto. Para mí es más cómodo entrenar a chicas porque conozco las categorías. Tengo muchos conocimientos de la categoría, de las jugadoras. Todo sería analizar. Un buen entrenador es llegar, analizar el juego, analizar el perfil de jugadores y analizar la competición... Y en base a eso trabajar», comentó en 2023, días antes de abandonar el equipo femenino al que llegó en enero de 2021 para ser segunda entrenadora del Basconia.

De nuevo, Iraia hacía historia. Era un nuevo salto en la carrera de esta exjugadora, un icono del Athletic. «Llevaba tiempo meditando esta decisión. Llevo dos décadas en el fútbol femenino en el Athletic primero como jugadora y más tarde empezando como entrenadora en categorías inferiores. En enero de 2021 asumí la responsabilidad de dar el salto al primer equipo que estaba en una situación delicada», comentó Iturregi. «Cuando le hice saber al club esta decisión, su respuesta fue que me querían mantener en Lezama como técnica en la estructura masculina. Es un reto que me motiva mucho y aportaré todo lo que está en mi mano para ayudar en el futuro de los jugadores», destacó entonces en declaraciones a la web rojiblanca.

Hace unos meses, Iraia anunció que su etapa en el Basconia había terminado. Cerraba así una relación de dos décadas con el Athletic. Desde sus orígenes, en 2002 en el vestuario rojiblanco, Iraia Iturregi ha sido la cara visible de una formación que brindó múltiples éxitos al club de Ibaigane. Salvo una temporada que estuvo en la Universidad de Florida State, Iraia entró en Lezama en 2002, procedente del Leioa, club absorbido para la creación de la sección femenina rojiblanca, y no ha salió hasta el final de la pasada temporada, cuando el club anunció que se marcha «para afrontar un nuevo reto profesional fuera de Lezama», en Las Rozas, como segunda entrenadora de la selección campeona del mundo y reciente subcampeona de Europa.