David Aznar, del Athletic a la sub'18 y sub'19 femenina El técnico concluyó en junio su vinculación con el club rojiblanco tras dos temporadas donde el equipo peleó por entrar en la Champions

Igor Barcia Lunes, 11 de agosto 2025, 15:34

David Aznar, entrenador del Athletic femenino hasta este verano, será el nuevo seleccionador de España de las categorías sub'18 y sub'19. El técnico realizó un gran trabajo en Bilbao, donde contaba con uno de los equipos más jóvenes de la Liga. De esta manera, continuará con su trabajo con los futuros talentos, en este caso del fútbol español. Bajo su mando, el cuadro rojiblanco rozó la pasada campaña la clasificación para la Champions, quedó cuarto. Un detalle que hacía ver su futuro destino: durante todo el verano ha realizado múltiples publicaciones en Instagram sobre las diferentes selecciones españoles, desde la absoluta subcampeona de Europa, hasta otros combinados más jóvenes.

El Athletic anunció la despedida de David Aznar después de que su contrato finalizara el pasado mes de junio. El técnico de Talavera de la Reina llegó a Lezama en el verano de 2023 y ha completado dos cursos en los que además de rejuvenecer al equipo ha recuperado el nivel competitivo, al punto de que el Athletic ha estado peleando este curso por entrar entre los tres primeros de la Liga y optar a jugar la Champions femenina.

En su primer curso, Aznar logró situar al Athletic en quinta posición de Liga F (53 puntos), siendo el tercer mejor equipo en casa del torneo. Asimismo, alcanzó las semifinales de Copa, en las que fue eliminado por el Barcelona. En la campaña recién terminada, el Athletic ha finalizado cuarto (51 puntos), un puesto que no se lograba desde la temporada 2017/18 y que se ha basado en el gran rendimiento a domicilio.

En su comunicado, el Athletic agradeció «a David Aznar su profesionalidad durante estas dos temporadas, su esfuerzo diario y compromiso en favor de nuestra entidad y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional».

El de Talavera de la Reina, por su parte, reconoció lo difícil que es depedirse de «un sitio donde te has sentido tan querido y te han dado la oportunidad de ser parte de algo muy especial. Estoy súper contento de mi etapa aquí y quién sabe si como Valverde voy a tener una segunda oportunidad», apuntó el referencia a Txingurri que se encuentra en su tercera etapa al frente del banquillo rojiblanco.

Y para concluir, el técnico mostró su agradecimiento a todos los estamentos del club, desde jugadoras, «que desde el primer momento me han demostrado una gran confianza», trabajadores de la entidad, dirección deportiva y junta directiva. «Este baby Athletic estará siempre en mi corazón después de dos años increíbles», resaltó para concluir su despedida en un video colgado en las redes sociales con «estaré pendiente de vosotros»