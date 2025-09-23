Información útil para la afición del Athletic en Dortmund Habrá un meeting point en Alter Markt

Bruno Vergara Martes, 23 de septiembre 2025, 12:49 | Actualizado 12:58h.

La afición del Athletic prepara ya su desembarco en Dortmund. Se espera que 3.800 hinchas rojiblancos acudan a la ciudad alemana para presenciar el primer partido fuera de los leones en Champions. Con el objetivo de facilitar la experiencia de viaje y el acceso al estadio, el club alemán ha compartido las siguientes indicaciones para los athleticzales.

Meeting point: el punto de encuentro para la afición rojiblanca es Alter Markt (el Antiguo Mercado), una zona con numerosos bares y restaurantes. Allí también se pueden encontrar taxis y la estación de metro Stadtgarten, desde la que es posible desplazarse directamente hasta el estadio. En metro (U-Bahn), se pueden usar las líneas U45 y U46 hasta la parada Westfalenhalle/Stadion.

Previa junto al Borussia Dortmund: el Athletic, junto al BVB, ha organizado desde las 10.00 horas un acto entre aficiones con un programa lleno de valores: Walking Football con Gurpegui de capitán en las instalaciones del Borussia, plantación de un roble y tercer tiempo de hermanamiento futbolero.

Apertura de puertas del Signal Iduna Park: el estadio abrirá sus accesos dos horas y media antes del inicio del encuentro (18.30 horas). Se recomienda acudir con antelación suficiente para agilizar la entrada, evitar aglomeraciones de última hora y disfrutar con calma del inicio del partido.

Ubicación en el estadio: aficionados con entrada de pie (grada de animación): sectores 60 y 61. Aficionados con entrada de asiento: sectores 70 y 75. En ambos casos, toda la afición rojiblanca se situará en la grada norte del Signal Iduna Park. El Athletic no podrá dar soporte ni asumir gestión o responsabilidad alguna sobre entradas que no hayan sido adquiridas a través de los canales oficiales del club.

Acceso con bolsos y mochilas: no está permitido entrar con bolsos o mochilas mayores que un DIN A4 (con más de 15 cm de profundidad). Quienes lo necesiten podrán utilizar el guardarropa habilitado para la afición visitante, situado frente al acceso de la grada visitante, en la calle Strobelallee. Este servicio abre dos horas y media antes del partido y cierra 45 minutos después de su finalización. El coste es de 0,50 € por pieza.

Otros objetos no permitidos dentro del estadio: cámaras con lentes intercambiables y trípodes, pirotecnia de cualquier tipo, botellas, bebidas y comida de cualquier clase, palos de selfie. Para más información sobre objetivos prohibidos en el Signal Iduna Park, consulta las normas del estadio.

Material de animación y tifos: deben contar con autorización previa. La solicitud completa (texto, tamaño, material, etc.) debe presentarse por escrito al club local al menos una semana antes del partido. En todo caso, deben cumplirse las normas de seguridad contra incendios.

Autobuses privados: los autocares que trasladen a la afición deberán realizar la carga y descarga de pasajeros en el parking E3. No está permitido hacerlo en las inmediaciones del estadio.

Transporte público en Dortmund: desde la estación central, trenes locales conectan con las estaciones de Westfalenhalle y Signal Iduna Park (a tres minutos a pie del campo). En metro (U-Bahn), se pueden usar las líneas U45 y U46 hasta la parada Westfalenhalle/Stadion. En autobús, la línea recomendada es la nº 450.