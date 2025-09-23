El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Athletic en Manchester. Ignacio Pérez

Información útil para la afición del Athletic en Dortmund

Habrá un meeting point en Alter Markt

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:49

La afición del Athletic prepara ya su desembarco en Dortmund. Se espera que 3.800 hinchas rojiblancos acudan a la ciudad alemana para presenciar el primer partido fuera de los leones en Champions. Con el objetivo de facilitar la experiencia de viaje y el acceso al estadio, el club alemán ha compartido las siguientes indicaciones para los athleticzales.

Meeting point: el punto de encuentro para la afición rojiblanca es Alter Markt (el Antiguo Mercado), una zona con numerosos bares y restaurantes. Allí también se pueden encontrar taxis y la estación de metro Stadtgarten, desde la que es posible desplazarse directamente hasta el estadio. En metro (U-Bahn), se pueden usar las líneas U45 y U46 hasta la parada Westfalenhalle/Stadion.

Previa junto al Borussia Dortmund: el Athletic, junto al BVB, ha organizado desde las 10.00 horas un acto entre aficiones con un programa lleno de valores: Walking Football con Gurpegui de capitán en las instalaciones del Borussia, plantación de un roble y tercer tiempo de hermanamiento futbolero.

Apertura de puertas del Signal Iduna Park: el estadio abrirá sus accesos dos horas y media antes del inicio del encuentro (18.30 horas). Se recomienda acudir con antelación suficiente para agilizar la entrada, evitar aglomeraciones de última hora y disfrutar con calma del inicio del partido.

Ubicación en el estadio: aficionados con entrada de pie (grada de animación): sectores 60 y 61. Aficionados con entrada de asiento: sectores 70 y 75. En ambos casos, toda la afición rojiblanca se situará en la grada norte del Signal Iduna Park. El Athletic no podrá dar soporte ni asumir gestión o responsabilidad alguna sobre entradas que no hayan sido adquiridas a través de los canales oficiales del club.

Acceso con bolsos y mochilas: no está permitido entrar con bolsos o mochilas mayores que un DIN A4 (con más de 15 cm de profundidad). Quienes lo necesiten podrán utilizar el guardarropa habilitado para la afición visitante, situado frente al acceso de la grada visitante, en la calle Strobelallee. Este servicio abre dos horas y media antes del partido y cierra 45 minutos después de su finalización. El coste es de 0,50 € por pieza.

Otros objetos no permitidos dentro del estadio: cámaras con lentes intercambiables y trípodes, pirotecnia de cualquier tipo, botellas, bebidas y comida de cualquier clase, palos de selfie. Para más información sobre objetivos prohibidos en el Signal Iduna Park, consulta las normas del estadio.

Material de animación y tifos: deben contar con autorización previa. La solicitud completa (texto, tamaño, material, etc.) debe presentarse por escrito al club local al menos una semana antes del partido. En todo caso, deben cumplirse las normas de seguridad contra incendios.

Autobuses privados: los autocares que trasladen a la afición deberán realizar la carga y descarga de pasajeros en el parking E3. No está permitido hacerlo en las inmediaciones del estadio.

Transporte público en Dortmund: desde la estación central, trenes locales conectan con las estaciones de Westfalenhalle y Signal Iduna Park (a tres minutos a pie del campo). En metro (U-Bahn), se pueden usar las líneas U45 y U46 hasta la parada Westfalenhalle/Stadion. En autobús, la línea recomendada es la nº 450.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Información útil para la afición del Athletic en Dortmund

Información útil para la afición del Athletic en Dortmund