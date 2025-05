Iñaki Williams probará este martes si está recuperado del golpe sufrido en Anoeta

Nueva preocupación para Ernesto Valverde de cara a la vuelta de las semifinales de la Europa League este jueves (21.00 horas) en Old Trafford. ... Iñaki Williams ha sido sometido este lunes a diferentes pruebas médicas para determinar el alcance del golpe sufrido en el derbi ante la Real en Anoeta que le obligó a abandonar el terreno de juego. El extremo rojiblanco solicitó el cambio en el minuto 62 y su lugar en el césped lo ocupó Álvaro Djaló.

El Athletic no ha facilitado por el momento parte médico del jugador por lo que todo hace pensar que su dolencia no reviste gravedad y estará finalmente disponible para medirse a los diablos rojos. De todas formas, el mayor de la saga se probará este martes (11.00 horas) en Lezama donde Txingurri ha programado la última sesión preparatoria antes de que la expedición rojiblanca ponga rumbo a Manchester.

Iñaki Williams fue uno de los cuatro titulares, junto a Vivián, Berenger y Galarreta, que repitieron en el once en Anoeta tras caer el jueves pasado ante los diablos rojos (0-3) en San Mamés. El mayor de los hermanos ya tuvo que abandonar La Catedral antes de que el colegiado pitara el final del encuentro contra el Rayo (3-1) el pasado 13 de abril por una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Cuatro días más tarde entró en la convocatoria de cara al encuentro de los cuartos de final de la Europa League ante al Rangers en casa, pero no disputó ni un solo minuto.

En la visita al Bernabéu, tres días después de dejar en la cuneta a los escoceses, Valverde volvió a dosificar a Iñaki Williams pensando en un tramo final de campaña de auténtico vértigo. El delantero rojiblanco disputó la última media hora ante los blancos y no fue hasta el choque ante Las Palmas cuando volvió a la titularidad y lo hizo a lo grande. Un tanto suyo a los cinco minutos de juego otorgó tres puntos de oro al Athletic en su lucha por la Champions.

Nico, Sancet y De Marcos

El golpe de Iñaki Williams no es el único quebradero de cabeza de Ernesto Valverde. La presencia de Nico y Sancet en Old Trafford también está en el aire. El propio técnico fue quien encendió las alarmas antes del derbi respecto a los problemas del menor de la saga al revelar que sufre desde hace un tiempo una pubalgia y terminó «muy mal» el partido ante el Manchester. De hecho, hizo un gran esfuerzo para aguantar hasta el final sobre el terreno de juego, algo que le ha pasado factura.

«La temporada no sale gratis y tantos partidos conllevan problemas», resumió Valverde en una de sus últimas comparecencias ante los medios. Al igual que Nico, Sancet también apura para poder jugar en el 'Teatro de los Sueños'. «Está bastante bien, me gustaría contar con los dos», apuntó Valverde tras el empate de Anoeta, pero, al menos en el cuarto de hora de entrenamiento abierto para los medios, ninguno de los dos futbolistas se ha ejercitado junto al resto de compañeros en Lezama

Los hermanos Williams y el mediapunta navarro, máximo goleador del equipo, no son los únicos que mantienen en vilo a la afición. Óscar de Marcos también se encuentra entre algodones, aunque en su caso este lunes sí se ha ejercitado con sus compañeros. El capitán pidió el cambio poco antes del descanso ante el United al sufrir una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna derecha. El que no estará seguro en Old Trafford será Vivián que vio la roja directa en la ida.