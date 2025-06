El Huesca, que busca entrenador, se interesa por Ibai Gómez

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Martes, 3 de junio 2025, 00:55 Comenta Compartir

Ibai Gómez (Bilbao, 35 años) está en la agenda del Huesca, club que valora seriamente ir a por el entrenador del Arenas. Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que los aragoneses no se han dirigido aún a él, pero que valoran seriamente la opción. El Andorra, de Primera RFEF, le valora también como candidato al banquillo. Allí podría trabajar codo con codo con el propietario. Gerard Piqué, con quien tiene una buena relación.

La opción del Huesca lleva semanas activa, pero la operación estaba detenida a la espera de que se resolviera si los aragoneses entraban en el play-off de ascenso a Primera, lo que no han logrado finalmente, y a que se confirmará que su entrenador, Antonio Hidalgo, no seguirá. El catalán hizo público la víspera de la última jornada de Liga que no seguirá tras campaña y media exitosas en el banquillo. La pasada salvó al equipo y en la actual ha rozado las eliminatorias por el ascenso.

El de Santutxu tiene contrato en vigor y una cláusula de rescisión «asequible para un equipo de Segunda» con el Arenas, según indicó a este periódico su presidente, Gorka Zurinaga.

El presidente del Arenas dijo la semana pasada estar «tranquilo». Ibai Gómez no le ha dicho que se vaya a ir. Todo lo contrario. Trabajan codo a codo en la próxima campaña. «Es normal que haya rumores, pero no hay nervios. Estamos planificando la pretemporada. Ya tenemos incluso amistosos cerrados. Jugaremos uno ante el Alavés y otro frente al Bilbao Athletic», indicó.

Es más, el exjugador del Athletic ya ha entregado al club la lista de los jugadores que desea que sigan en Primera RFEF. «Planificamos y trabajamos de cara al próximo curso con él», explica Gorka Zurinaga, el presidente del club.

Ibai Gómez ha tenido ocasiones para sentarse en banquillos de superior categoría, pero las ha rechazado porque quiere una carrera de pasos firmes. Pudo ir al filial del Granada en verano, pero desechó la oferta por el Arenas. En enero también fue sondeado por un equipo de Segunda, pero descartó dejar en la estacada al club getxotarra.