Guruzeta tras su gol más valioso: «No lo he dicho, pero en febrero tuve una rotura en la planta de un pie»

Gorka Guruzeta lo ha pasado mal esta temporada. Ha perdido la titularidad indiscutible de la que gozó el pasado curso y además ha arrastrado «problemas ... físicos», según reveló el director deportivo, Mikel González, hace unos días. El donostiarra, sin embargo, nunca ha puesto una mala cara, aunque su temporada no haya sido de rendimiento tan brillante como la anterior.

El jugador ha explicado en la celebración el calvario que ha pasado y que ha mantenido en silencio. El delantero sufrió una fascitis plantar en febrero que ha supuesto una tortura para él y que se ha tratado con plasma. «Cuando en Primera tiene una lesión así, se nota y te pasa factura», ha indicado.

«No lo he dicho en ningún lado, pero en febrero tuve una rotura en la planta del pie. He estado forzando hasta el día de hoy con el tratamiento. Han sido meses difíciles. No sólo los partidos, que no estaba bien. Me levantaba con la planta jodida y los primeros diez minutos andando es duro. Me apliqué un tratamiento de plasma. Quedan dos semanas para terminar esto y poco a poco aplicaremos la solución para irte en verano», ha explicado en la zona mixta.

⚽️ El tanto de Guruzeta para abrir la victoria del Athletic. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/5Ud1QLKtOz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 15, 2025

Con el indiscutible Maroan como delantero centro, Guruzeta ha sido reconvertido en Getafe al puesto de mediopunta. Con el vitoriano fuera del campo ha regresado a su antigua demarcación. Y desde ahí ha firmado el gol más importante de su carrera, el que lleva al Athletic a la Champions. Ha sido una diana muy a su estilo. Ha bajado al centro del campo a tocar, ha seguido la jugada y se ha encontrado con un regalo. Duarte se ha resbalado y le ha dejado una pelota que ha llevado a la red de un certero zurdazo.

La diana ha sido lograda en la portería que ocupaban los alrededor de 500 hinchas rojiblancos que se han dado cita en el Coliseum. Guruzeta se ha arrojado al suelo de rodillas, se ha colocado frente a ellos y ha gritado un «vamos» con la rabia del que celebra la importancia de la diana y el fin de su sequía porque llevaba tres meses sin anotar desde que lo hizo ante el Valladolid.

Guruzeta ha anotado la mitad de goles (7) que la pasada campaña, pero siempre le quedará el orgullo de haber firmado el que abrió la puerta a la Champions y que remató poco después Vivián con el segundo tanto para el Athletic al mandar al fondo de la red un balón muerto en el área.