Honey Thaljieh posa delante del escudo del Athletic dentro de San Mamés. Maika Salguero

«El fútbol es mi vehículo para luchar contra la injusticia y los prejuicios»

Honey Thaljieh se convirtió en cofundadora y capitana de la primera selección femenina de fútbol palestina y hoy en día es embajadora FIFA

Igor Barcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:34

Honey Thaljieh comenzó a jugar al fútbol en las calles de Belén cuando tan solo tenía 7 años (nació en 1984). Poco imaginaba aquella niña ... que trataba de evadirse de su entorno sorteando rivales con el balón que llegaría a convertirse en cofundadora y primera capitana de la selección palestina y que hoy en día, contratada como directora de comunicación corporativa de la FIFA, trabaja en proyectos futbolísticos en favor de la igualdad de género, la educación y la paz. Un referente que este mediodía en Bilbao estuvo presente a título personal como madrina del Proyecto UNRWA: Palestina con el que la Fundación Athletic quiere mejorar la calidad de vida de los niños refugiados de Gaza. Honey Thaljieh, cuya relación con el Athletic viene de lejos y ya fue una de las embajadoras del 125 aniversario, regresó a San Mamés después del homenaje que el club rojiblanco realizó el pasado 4 de octubre al pueblo palestino.

