Los fichajes hacen volar a un Villarreal de Champions

Si ya en vistas de sus interesantes fichajes se podía intuir que la temporada del Villarreal sería buena, los primeros compases del curso no han ... hecho sino confirmar esa sensación. El equipo cuenta con una plantilla, larga y compensada, que mezcla experiencia y juventud, y el estilo de Marcelino está más engrasado que el pasado curso. Con cuatro victorias y un empate en seis partidos de Liga el Submarino Amarillo es actualmente el tercer clasificado y todo hace indicar que volverá a pelear por la Champions. Precisamente uno de sus rivales en esa batalla, el Atlético, fue el que le infligió la única derrota hasta la fecha. Y ahora recibe al otro, un Athletic al que no logró alcanzar el pasado curso. El Villarreal dijo adiós a tres de sus mejores futbolistas la pasada campaña, Baena, Yéremi Pino y Barry, pero decidió invertir el dinero logrado de forma ambiciosa. Renato Veiga se convirtió en el fichaje más caro de su historia y fue superado pocos días después por Mikautadze. Junto a ellos han aterrizado Moleiro, Thomas y Rafa Marín, entre otros.

Sistema y modelo de juego

Marcelino es fiel a su 4-4-2, aunque los perfiles de cada puesto varían en función del encuentro. Cuando quiere protegerse uno de los interiores acostumbra a ser un medio centro o incluso un lateral, y algo similar sucede en la punta de ataque, donde no es habitual ver a dos delanteros puros juntos, sino que uno de ellos suele ser un futbolista más móvil. El Villarreal ha mejorado respecto a la temporada pasada tanto en ataque como en defensa. Sin el balón ya no sufre tanto en las transiciones como acostumbraba y también defiende mejor el área, en parte por la mayor calidad de sus centrales. Con la pelota, durante la primera parte del encuentro ante el Sevilla, o en la segunda jornada ante el Girona, el Submarino Amarillo dio una lección de fútbol vertical, con constantes movimientos combinados en sus jugadores, unos descendiendo, otros atacando el espacio, y volvieron locos a las defensas rivales. Ese es el estilo de Marcelino en su máxima expresión, y lo ha podido desarrollar gracias a unos futbolistas que no sólo encajan a la perfección con ese fútbol, sino que además parecen haberse imbuido del mensaje de su técnico.

Defensa

Arnau Tenas (25) jugó por delante de Luiz Junior (1) en la portería en su último compromiso ante el Sevilla, y está por ver si se trata de una simple rotación o si Marcelino confiará en el español como titular. En el lateral derecho la ausencia de Pau Navarro (26) por la disputa del Mundial Sub'20 deja a Alti (3) como una alternativa a un Mouriño (15) que lo ha jugado todo, mientras que en la izquierda Cardona (23) se mantiene por delante de Pedraza (24). Para el centro de la zaga las lesiones de Logan Costa (2) y Kambwala (5) dejan a Marcelino con tres opciones, Juan Foyth (8) y los recién llegados Rafa Marín (4) y Renato Veiga (12).

Centro del campo

Cuatro futbolistas componen el medio campo del Villarreal. Pape Gueye (18) y Comesaña (14), que han mostrado un nivel excelente, han sido los titulares, aunque la lesión del español abre la puerta o bien a Dani Parejo (10), que ha seguido mostrando su calidad cuando ha tenido minutos, o a Thomas Partey (16), llegado libre este verano desde el Arsenal.

Delantera

En el frente de ataque, aún con las importantes bajas de Gerard Moreno (7), Ayoze Pérez (22) e Ilias (11), Marcelino cuenta con una buena gama de opciones. En las bandas Moleiro (20) y Buchanan (17) han sido titulares habituales, aunque es posible que frente al Athletic veamos al israelí Solomon (6), que marcó el tanto de la victoria contra al Sevilla. Para la punta de ataque la rápida adaptación del canadiense Oliwaseyui (21) y del georgiano Mikautadze (9) es una gran noticia para el Villarreal, que cuenta también con Pépé (19) para esos puestos.