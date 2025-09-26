El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Los jugadores del Villarreal celebran un gol ante el Sevilla EFE

Los fichajes hacen volar a un Villarreal de Champions

Con la inversión realizada en verano y el vertiginoso fútbol de Marcelino, el Submarino Amarillo debería luchar por estar muy arriba

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:27

Si ya en vistas de sus interesantes fichajes se podía intuir que la temporada del Villarreal sería buena, los primeros compases del curso no han ... hecho sino confirmar esa sensación. El equipo cuenta con una plantilla, larga y compensada, que mezcla experiencia y juventud, y el estilo de Marcelino está más engrasado que el pasado curso. Con cuatro victorias y un empate en seis partidos de Liga el Submarino Amarillo es actualmente el tercer clasificado y todo hace indicar que volverá a pelear por la Champions. Precisamente uno de sus rivales en esa batalla, el Atlético, fue el que le infligió la única derrota hasta la fecha. Y ahora recibe al otro, un Athletic al que no logró alcanzar el pasado curso. El Villarreal dijo adiós a tres de sus mejores futbolistas la pasada campaña, Baena, Yéremi Pino y Barry, pero decidió invertir el dinero logrado de forma ambiciosa. Renato Veiga se convirtió en el fichaje más caro de su historia y fue superado pocos días después por Mikautadze. Junto a ellos han aterrizado Moleiro, Thomas y Rafa Marín, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  2. 2

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  3. 3

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  4. 4

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  8. 8

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao
  9. 9 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los fichajes hacen volar a un Villarreal de Champions

Los fichajes hacen volar a un Villarreal de Champions