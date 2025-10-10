El exjugador del Athletic Mikel Rico se convierte en el segundo entrenador del Oviedo El de Arrigorriaga es el ayudante del catalán Luis Carrión, el nuevo técnico del equipo asturiano, con el que coincidió en el Cartagena

I. Juez Viernes, 10 de octubre 2025, 13:44

Nueva aventura profesional para Mikel Rico. El exjugador del Athletic ejercerá de segundo entrenador en el Real Oviedo a las órdenes de Luis Carrión, que permanecerá a cargo del banquillo del equipo asturiano hasta final de temporada. El también exfutbolista y técnico catalán sustituye así a Veljko Paunovic, que no ha podido superar la crisis de malos resultados que ponen peligro su permanencia en Primera División.

Carrión era el entrenador de Rico cuando militaba en el Cartagena al final de su carrera. Dos años después, ambos dirigían en la mañana de este viernes su primera sesión de trabajo en las instalaciones deportivas de El Requexón. El CORREO se ha puesto en contacto con el exfutbolista de Arrigorriaga para conocer sus primeras impresiones tras llegar al Oviedo pero ha rehusado realizar declaraciones hasta que esté más avanzado su periodo de adaptación a su nuevo club. En todo caso, parece listo para emular la carrera de uno de sus grandes ídolos en los banquillos: el técnico asturiano Luis Enrique, tal y como confesó en una entrevista a este diario.

Mikel Rico colgó las botas a los 39 años en el Cartagena en junio de 2024. Fue el último club de un futbolista que ha militado en siete equipos, desde Tercera a Primera División, durante sus más de dos décadas como futbolista profesional: Basconia, Conquense, Poli Ejido, Huesca, Granada y Athletic. En el equipo rojiblanco el mediocentro vizcaíno estuvo seis temporadas y disputó 176 partidos, entre ellos varios de la Champions en la temporada 2014-15.

Recuerdos amargos

Su recuerdo más amargo en un campo de fútbol fue la final de Copa que el Athletic perdió contra el Barcelona en 2015 y donde fue titular. También le dolió mucho la eliminación de la Europa League en Sevilla en la tanda de penaltis. Por lo menos, pudo disfrutar con sus compañeros de la Supercopa ganada al conjunto catalán ese mismo año. Fue el más importante triunfo de Rico tras llegar al Athletic en 2013 por 2,5 millones de euros procedente del Granada donde pasó tres temporadas.

Tras abandonar la disciplina del Athletic al carecer de los minutos necesarios en el equipo inicial, el centro campista regresó a un Huesca recién descendido a Segunda División donde volvió a ser titular indiscutible. Rico ya había estado en el club aragonés en la temporada 2007/08 con el que consiguió el ascenso a Segunda División tras ser cedido por el Ejido. De ahí, fichó en 2022 por el Cartagena, donde permanecería dos temporadas hasta anunciar su retirada como futbolista.

Mikel Rico, que se convirtió en el primer exjugador del Athletic en participar en el equipo de Ibai Llanos en la Kings League, decidió abrir una innovadora tienda de ropa en Bilbao que incluía una barbería e incluso una heladería. De esta forma, el exjugador daba salida a su otras grandes pasiones: la moda, el arte y la decoración. Y todo en su 'concept store' 017 ubicado en el número 23 de Mazarredo junto al Palacio de Ibaigane, sede de su querido club. «No sé si en el futuro volveré al fútbol, eso nunca se sabe, pero quería desconectar un poco de ese mundo». Ahora, tras su fichaje como segundo entrenador, parece que este periodo sabático del mundo del balón ha finalizado para él.