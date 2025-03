«Esperamos recuperar jugadores, pero con Sancet hay que tener un poco más de cuidado», dice Valverde

Ernesto Valverde tiene el entrenamiento de este sábado por delante para decidir la lista de convocados para el partido de mañana (18.30 horas) frente ... a Osasuna. Contará con las bajas seguras por lesión de Vivián y Galarreta y apura para poder contar con Paredes -«creo que va bien»- con la duda de Sancet. «Hay que tener un poco más de cuidado», ha lanzado el entrenador del Athletic sobre el mediapunta navarro, máximo goleador del equipo. «Esperamos recuperar jugadores, tenemos buenas perspectivas», ha resumido.

Preguntado sobre cómo se gestiona el ruido generado en torno al jugador, Valverde ha sido muy claro: «También hay ruido con respecto a muchos jugadores... e igual que los demás, ningún problema».

Llega a La Catedral un Osasuna herido, una victoria en las últimas dieciséis jornadas, pero con el hándicap de que el conjunto navarro «suele afrontar bien los partidos en San Mamés». Sin ir más lejos, en su última visita, en enero, apeó a los rojiblancos de la Copa. «Tenemos ganas de ganarle. Salvo el año pasado en Liga les hemos dominado pero han tenido un acierto importante. Nos tiene un poco tomada la medida aquí. Nuestra intención es hacer un partido sin conceder llegadas porque ellos con espacios son peligrosos. Tienen jugadores que se despliegan bien y arriba a Budimir, que en Copa nos hizo dos goles».

Txingurri no ha sido ajeno a la polémica de los horarios, tema al que se enfrentan todos los entrenadores en sus comparecencias. Y no se ha callado para clamar por la fecha de los duelos ante el Villarreal y Las Palmas. El Submarino Amarillo espera la próxima jornada en un duelo clave por la cuarta plaza el domingo a las 21 horas. Será apenas cuatro días antes de viajar a Escocia para la ida de cuartos de Europa League ante el Rangers. «Hay situaciones obvias. Ellos tienen la semana libre, ¿por qué no jugamos el sábado? Creo que los horarios deberían tener un criterio deportivo», ha criticado el de Viandar de la Vera.

«Se ve claro»

El preparador rojiblanco también ha protestado por el horario del enfrentamiento ante el bloque canario, que se disputará el miércoles 23 de abril a las 19 horas. Será el tercer partido en seis días para un Athletic que el jueves anterior cierra la eliminatoria ante el Rangers y el domingo visita al Real Madrid. Hay jornada entre semana porque el día 26 es la final de Copa y no hay partidos de Liga el fin de semana. «Se ve claro que puede ir un día más tarde» y jugar el jueves, ha lamentado.